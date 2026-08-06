Ginsheims Trainer Schuster hofft auf Punkte zum Geburtstag

Jonas Schuster hofft mit dem VfB Ginsheim darauf, RW Darmstadt ein Bein stellen zu können. – Foto: Uwe Krämer

Groß-Gerau. Nach dem tollen Rundenauftakt mit einem klaren 5:2 bei Kickers Offenbach II hofft der VfB Ginsheim, auch am Sonntag um 15.15 Uhr zuhause gegen Rot-Weiß Darmstadt etwas mitnehmen zu können. Für die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf geht es bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr beim SV Pars Neu-Isenburg zur Sache, während der VfR Groß-Gerau am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Germania Ober-Roden Heimvorteil hat.

Bei Ginsheim sieht Trainer Jonas Schuster einer harten Aufgabe entgegen. Auch wenn die Darmstädter ihr erstes Spiel gegen Neu-Isenburg mit 1:3 verloren haben, "gehören sie für mich zu den drei Top-Favoriten der Liga". Sein Team gehe daher „wieder als krasser Außenseiter“ an den Start. "Aber wir haben letzten Freitag gezeigt, dass wir in dieser Rolle einiges bewegen und auch größere Gegner ärgern können. Das wollen wir auch am Sonntag tun." Wie Schuster augenzwinkernd hinzufügt, "habe ich dann Geburtstag und hoffe, dass mir die Jungs ein kleines Geschenk machen und etwas Zählbares mitnehmen."

Allerdings ist der VfB personell etwas gebeutelt. Marcel Czepecha, Nils Leonhardt und Lenny Schierenberg sind verletzt. Maxi Gross fehlt urlaubsbedingt. Chidera Ashibuogwu ist gesperrt. "Aber Andrej Ruder ist aus dem Urlaub zurück. Und wir haben einen großen Kader und werden eine ordentliche Mannschaft aufs Feld kriegen", ist Schuster sicher.