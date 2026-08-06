Ginsheims Trainer Schuster hofft auf Punkte zum Geburtstag

Groß-Gerau. Nach dem tollen Rundenauftakt mit einem klaren 5:2 bei Kickers Offenbach II hofft der VfB Ginsheim, auch am Sonntag um 15.15 Uhr zuhause gegen Rot-Weiß Darmstadt etwas mitnehmen zu können. Für die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf geht es bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr beim SV Pars Neu-Isenburg zur Sache, während der VfR Groß-Gerau am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Germania Ober-Roden Heimvorteil hat.
Bei Ginsheim sieht Trainer Jonas Schuster einer harten Aufgabe entgegen. Auch wenn die Darmstädter ihr erstes Spiel gegen Neu-Isenburg mit 1:3 verloren haben, "gehören sie für mich zu den drei Top-Favoriten der Liga". Sein Team gehe daher „wieder als krasser Außenseiter“ an den Start. "Aber wir haben letzten Freitag gezeigt, dass wir in dieser Rolle einiges bewegen und auch größere Gegner ärgern können. Das wollen wir auch am Sonntag tun." Wie Schuster augenzwinkernd hinzufügt, "habe ich dann Geburtstag und hoffe, dass mir die Jungs ein kleines Geschenk machen und etwas Zählbares mitnehmen."
Allerdings ist der VfB personell etwas gebeutelt. Marcel Czepecha, Nils Leonhardt und Lenny Schierenberg sind verletzt. Maxi Gross fehlt urlaubsbedingt. Chidera Ashibuogwu ist gesperrt. "Aber Andrej Ruder ist aus dem Urlaub zurück. Und wir haben einen großen Kader und werden eine ordentliche Mannschaft aufs Feld kriegen", ist Schuster sicher.
Auch die junge zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf II hofft, am Sonntag gegen Neu-Isenburg nicht leer auszugehen. Dabei muss sie die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen Kalbach aus den Köpfen kriegen, als in der Nachspielzeit noch bitter der zweite Gegentreffer fiel. "Das hat richtig wehgetan", gesteht Trainer Thomas Kaltsounis. "Aber wir haben gut gespielt und wollen daran anknüpfen. Allerdings müssen wir das letzte Drittel jetzt besser ausspielen."
Im Duell mit Pars rechnet der Walldorfer Coach mit einer hohen Hürde: "Da sind wir krasser Außenseiter." Auch fallen Kostas Dimitrakopoulos, Neuzugang vom OSC Rosenhöhe (U19), ebenso wie Sened Semere und Bartol Josipovic, der von der TS Ober-Roden (U19) dazu stieß, noch länger verletzt aus. Yassin Hadri ist gesperrt und Roko Lucic, von Schott Mainz (U19) gekommen, macht noch Urlaub. Zudem wird Rrezonar Lanaj, ein neuer Spieler aus Griesheim, wohl krankheitsbedingt fehlen. Doch kann Kaltsounis positiv berichten: "Nikolas Pauly und Simon Ginsberg, unsere beiden Kapitäne, sind aus dem Urlaub zurück. Da hoffen wir, gut dagegenzuhalten und vielleicht etwas mitnehmen zu können."
Das hat sich auch der VfR Groß-Gerau am Sonntag gegen Ober-Roden vorgenommen. Trainer Gaetano Bauso erwartet dann "eine gestandene Verbandsligamannschaft, lauf- und zweikampfstark, sehr kompakt. Allerdings haben wir zuhause noch nie gegen die Germania gewonnen."
Gelingt seinem Team, das nach vielen Zu- und Abgängen für diese Saison neu zusammengestellt wurde, aber nun eine bessere Chancenverwertung und mehr Konsequenz vor dem Tor als bei der 1:3-Niederlage zum Rundenstart in Hanau, sollte endlich mal ein Heimsieg drin sein. "Wir sind ja ebenfalls eine Mannschaft, die auch gerne mal über das Umschaltspiel kommt. Ganz ähnlich wie Ober-Roden." Zudem kann Bauso, der schon in seine 13. Saison beim VfR geht und 2023/24 den Verbandsliga-Aufstieg feierte, am Sonntag in Bestbesetzung antreten.