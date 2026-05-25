Ginsheimer Meister-Kür, Geinsheim gerettet Gruppenliga-Meister nach 3:2 zur Pause noch mit 6:2-Kür gegen SV Fürth +++ SKV Büttelborn verliert beim VfR Fehlheim mit dem gleichen Ergebnis von Marc Schüler · 25.05.2026, 14:05 Uhr · 0 Leser

Der SV Geinsheim bleibt Gruppenligist. – Foto: Justin Engel

Kreis Groß-Gerau. Keine Blöße gaben sich die Favoriten der Gruppenliga, auch wenn es für sie um nichts mehr geht. Meister VfB Ginsheim siegte souverän auf heimischem Platz gegen den SV Fürth mit 6:2, während Vizemeister Fehlheim der SKV Büttelborn mit gleichem Ergebnis keine Chance ließ.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr FC Fürth FC Fürth SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 4 2 Klar ist, dass die 07er in der Liga bleiben. Als 12. kann ihnen in Verbindung mit dem Wald-Michelbacher Rückzug nichts mehr passieren. Der SV Fürth und der FC 07 Bensheim machen zum Liga-Finale den Relegations-Teilnehmer und den letzten Absteiger im Fernduell unter sich aus. Der TSV Seckmauern, der FC Alsbach und die SKV Büttelborn stehen bereits als Absteiger fest In Fürth lieferte der SV 07 einen großen Kampf, erst als die Kräfte schwanden sorgte Andreas Adamek binnen 120 Sekunden für die Entscheidung. Tore: 1:0 Adamek (20.), 1:1 Seidel (32.), 2:1 Sielmann (70.), 2:2 Losert (75.), 3:2 Adamek (77.), 4:2 Adamek (79.).

Eine gute Leistung vor dem heimischen Publikum zeigte der VfB Ginsheim beim 6:2 gegen Absteiger SV Fürth. Nachdem Ginsheim sich zunächst etwas schwertat, ging es dann Schlag auf Schlag. Binnen 60 Sekunden trafen Tibor Lutz und Can Özer, ehe Marcel Czepecha fünf Minuten später auf 3:0 erhöhte. Doch der Gast aus dem Odenwald kämpfte und Ginsheim wurde nachlässig, sodass es mit 3:2 in die Pause ging. „Das war eine Kombination aus den Temperaturen und der schon gefeierten Meisterschaft. Nach der Halbzeit haben wir wieder das Tempo angezogen und am Ende souverän gewonnen“, so Ginsheims Trainer Jonas Schuster. Tore: 1:0 Lutz (21.), 2:0 Özer (21.), 3:0 Czepecha (27.), 3:1 Dolicanin (29.), 3:2 Schumacher (33.), 4:2 Özer (59.), 5:2 Özer (66.), 6:2 Wiesenäcker (84.).

Für die SKV Büttelborn ging es darum, sich in Fehlheim ordentlich zu verkaufen, doch die Vorzeichen sprachen dagegen. Nur zwei Auswechselspieler traten die Fahrt nach Fehlheim mit an, was der Mannschaft am Ende ein besseres Ergebnis verwehrte. Die ersten Chancen gehörten den Büttelbornern, die nicht genutzt wurden. Dafür war Marc Perchner zur Stelle und traf in der 12. Minute für den VfR zum ersten Mal. „Wir haben gut mitgespielt. Es war ärgerlich, dass mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit eine Freistoßflanke verlängert wurde und im Tor landete“, sagte Uli Rein vom SKV-Spielausschuss. Nach der Halbzeitpause erhöhte Fehlheim auf 3:0, ehe Jan Zimmermann den Büttelborner Anschlusstreffer markierte. „Fast gleichzeitig mussten wir unseren Torwart Stefano Francioso auswechseln, da er sich an der Hand verletzt hatte“, führte Rein weiter aus. Einige Chancen hatten die Büttelborner noch, um zu verkürzen, ehe am Ende die Kräfte schwanden, da Trainer Uwe Hesse keine Wechseloptionen zur Verfügung standen und Fehlheim zwei weitere Male traf. Tore: 1:0 Perchner (12.), 2:0 Fritsche (45+4), 3:0 Felix (49.), 3:1 Zimmermann (54.), 4:1 Perchner (82.), 5:1 Perchner (85.), 5:2 Zimmermann (90.+1.), 6:2 Perchner (90.+5.).