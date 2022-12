Ginsheim: Rote Karte für Erb ist der Knackpunkt Verbandsligist VfB Ginsheim verliert in Ober-Roden mit 0:4

Ginsheim. Die heimischen Verbandsligisten gingen am Wochenende erneut leer aus. Der VfB Ginsheim unterlag in Ober-Roden deutlich mit 4:0.

Es sah lange nicht danach aus, dass der VfB mit einer so hohen Niederlage zurückkehren würde – auch wenn die Gäste nach 18 Minuten in Rückstand gerieten. Germania-Torjäger Marco Christophori-Como nutzte einen von Mikail Ünal verursachten Foulelfmeter. Aber die Ginsheimer hielten diesen knappen Rückstand, obwohl ihre Defensive diesmal nicht überzeugte.

„Wir haben hinten nicht den Zugriff gehabt wie in den letzten beiden Spielen“, erklärt Trainer Abdelkader Boulghalegh. Dennoch habe der VfB erst einmal wenig Zwingendes zugelassen: „Und mit zunehmender Spieldauer sind wir immer stärker geworden.“ Die Ginsheimer drängten, doch die Pässe in den Germania-Strafraum fanden keine Abnehmer. „Das war unser Riesenproblem heute“, so Boulghalegh.

Als Knackpunkt sieht Boulghalegh den Platzverweis von Torhüter Frederic Erb, der wegen einer Notbremse Rot sah (40.). Erb kam einen Schritt zu spät und brachte Jonas Dapp zu Fall. Der eingewechselte Torhüter David Staegemann – für ihn verließ Ouissam Azzakriti das Feld – musste sogleich den Ball aus dem Netz holen. Bei dem Freistoß von Christophori-Como, der kurz nach der Halbzeit auch das 3:0 schoss, hatte der Keeper keine Chance.

VfB Ginsheim: Erb – Alebiosu, Ünal (53. Joo), Kohnhäuser, Scholz, Oriana, Öztürk (72. Fakas), Manneck, Hwang (53. Vietze), Azzakriti (41. Staegemann), Gropeanu (72. Ono).