Ginsheim: Mit der Siegprämie in die Mainzer Altstadt VfB Ginsheim gewinnt beim Turnier der SVW Mainz das Finale gegen die TuS Marienborn

Schuster "sehr zufrieden"

Die Treffer für den Ex-Oberligisten aus Ginsheim erzielten Marcel Czepecha (19., 32.), Maximilian Gross (65.) und Jerome Jampe (70.). Für Marienborn reichte es nur zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Moritz Freisler (68.). „Ich bin sehr zufrieden“, betonte Ginsheims Coach Schuster. Seine Jungs hätten ein hervorragendes Spiel gemacht. „Gefühlt hat sich 90 Prozent des Geschehens in der gegnerischen Hälfte abgespielt. Wir haben noch drei, vier Hundertprozentige vergeben, müssen das Ding wesentlich höher gewinnen.“ Das einzige, was den 36-Jährigen wurmte: „Dass wir das Spiel nicht zu Null beendet haben – aber dafür sind wir noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren.“ Die Siegprämie von 300 Euro nutzten die Ginsheimer anschließend für einen Besuch im Restaurant des spielenden VfB-Co-Trainer und Ex-Schottler Can Özer in der Mainzer Altstadt.