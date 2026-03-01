Ginsheim glänzt mit Kantersieg Gruppenliga-Primus schlägt Münster deutlich +++ Dersim Rüsselsheim rettet gegen den FC Alsbach knappen Sieg von Gabi Wesp-Lange · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Machtdemonstration an der Mainspitze: Der VfB Ginsheim (hier mit Can Cemil Özer, rechts) fertigte am Sonntag den SV Münster mit Rim Semere ab. Foto: Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Das war deutlich: Der VfB Ginsheim hat mit einem klaren 8:1 über den SV Münster nach der Winterpause eindrucksvoll die Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga untermauert. Erst in der Nachspielzeit konnte auch Dersim Rüsselsheim jubeln und behauptete durch einen 4:3-Heimsieg gegen Alsbach den zweiten Platz. Im Abstiegskampf gelang dem SV 07 Geinsheim ein wichtiger 2:1-Erfolg beim TSV Altheim. Schlusslicht SKV Büttelborn musste im Kellerduell in Bensheim eine herbe 1:5-Niederlage hinnehmen.

Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SV 1919 Münster SV Münster 8 1 „Wir haben das Spiel früh entschieden und waren sehr dominant", freute sich VfB-Coach Jonas Schuster über eine starke Leistung. Zur Halbzeit lag seine Mannschaft schon 4:0 vorn. Kurz nach Wiederanpfiff keimte bei Münster mit dem Anschlusstreffer ein wenig Hoffnung auf, die Ginsheim aber schnell zunichte machte. „Wir haben den Gegner laufen lassen, das Spiel gut verlagert und unsere Torchancen effektiv genutzt", meinte Schuster vollauf zufrieden. Max Gross stach mit fünf Treffern heraus.

Riesenjubel bei den Gastgebern: In der spannenden Schlussphase verwandelte Emir Arik vor über 200 Zuschauern nervenstark einen Foulelfmeter zur 4:3-Führung, die Dersim trotz doppelter Unterzahl in der sieben Minuten langen Nachspielzeit ins Ziel brachte. „Wir hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen“, fand Cem Ilhan von Dersim. Nach dem 2:1 und 3:2 verpasste es seine Mannschaft aber nachzulegen. Vor der Pause fiel noch der Ausgleich. „Danach war es ein offener Schlagabtausch mit wenig nennenswerten Chancen“, so Ilhan. Trotz zwei Platzverweisen in der Schlussphase hatten die Gastgeber aber noch das Glück auf ihrer Seite.

„Ein verdienter Auswärtssieg, der uns sehr gut tut“, jubelte Stuart Martinez nach dem Abpfiff. Dabei freute sich der sportliche Leiter des SV 07 über eine geschlossene Mannschaftsleistung und zwei Tore von Fabien Frick, der gleich nach der Halbzeit zum 1:0 traf. Altheim hatte dann eine Drangphase, setzte jedoch einen Foulelfmeter weit daneben. Nach dem 2:0 durch Frick ließ der SV 07 noch den Anschlusstreffer zu. „Aber am Ende haben wir alles wegverteidigt“, meinte Martinez erleichtert.