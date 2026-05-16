Ginsheim fehlt noch ein Punkt

Mann des Tages im Dauerregen: Ginsheims Marcel Czepecha (rechts) trifft gegen Viktoria Griesheim dreifach. Foto: Marc Schueler/Sportpics.de

Kreis Groß-Gerau. Die Meisterschaft der Gruppenliga fast perfekt gemacht hat der VfB Ginsheim durch ein 6:0 im Nachholspiel bei Viktoria Griesheim. Eher mathematischer Natur sind die Chancen des Tabellenzweiten VfR Fehlheim den Tabellenführer noch abzufangen, der damit am Sonntag im Derby (15.30 Uhr) bei Dersim Rüsselsheim die Chance hat, mit einem Punktgewinn den Sack endgültig zuzumachen.

Ob die Mannschaft aufgrund der Vorkommnisse rund um die Verlegung dieser Partie mit etwas Wut im Bauch in Griesheim antrat, darüber lässt sich nur spekulieren. Bereits am vergangenen Wochenende bekam Bensheim mit 8:1 zu spüren, wie fokussiert Ginsheim auf die Meisterschaft ist. Nun musste das Team aus Griesheim sechs Treffer der mit Abstand besten Offensive der Gruppenliga hinnehmen.

Dersim Rüsselsheim unter Druck

„Ein sehr souveräner, dominanter Auftritt meines Teams. Wir haben geduldig gespielt und dann in richtigen Momenten zugeschlagen. Insgesamt haben wir nur eine ernsthafte Torchance zugelassen. Lob daher an meine beiden Innenverteidiger Paul Pfeffer und Marlon Igerst“, lobte VfB-Trainer Jonas Schuster anschließend. Bei teilweise starkem Regen taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, ehe Ginsheim die Oberhand gewann. Dass Can Özer gegen Bensheim sechs Treffer erzielte, hatte sich auch nach Griesheim herumgesprochen, weshalb er eine besondere Aufmerksamkeit bekam. Das gab aber Freiräume für seinen Sturmpartner Marcel Czepecha, der dreimal traf.

„Wir brauchen noch einen Punkt zur Meisterschaft, da ja der direkte Vergleich entscheidend ist, auch wenn das Torverhältnis über die Saison gesehen deutlich für uns spricht. Den wollen wir schnellstmöglich holen und dann können wir feiern – am besten schon am Sonntag“, so die Vorgabe von VfB-Trainer Schuster.

0:1 Czepecha (27.), 0:2 Czepecha (38.), 0:3 Bender (61., ET), 0:4 Özer (64.), 0:5 Czepecha (68.), 0:6 Yildiz (75.)

Am Sonntag muss der VfB nun bei Dersim ran. Unter Druck stehen die Rüsselsheimer, denn das Team, das sich lautstark zum Aufstiegskandidaten ausrief, droht nun mit leeren Händen die Saison abzuschließen. Drei Punkte und 23 Tore beträgt der Rückstand auf Fehlheim in der Tabelle – bei noch drei verbleibenden Partien. Somit muss Dersim im Derby gegen Ginsheim unbedingt gewinnen, will das Team seine mathematischen Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz wahren. Das Hinspiel endete 2:2, was Dersim nicht reichen würde, und vor etwas mehr als einem Monat im Halbfinale des Kreispokals hieß es 1:5.