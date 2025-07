Ginsheim eine Herzenssache für Fatih Baser

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Nachdem sich Marc Cezane zum Bedauern des Vereins aus persönlichen Gründen aus dem Traineramt verabschiedet hat, konnte mit Fatih Baser ein neuer, junger Coach gewonnen werden, den bereits eine lange Geschichte mit Ginsheim verbindet. So spielte er die gesamte Jugendzeit beim VfB und feierte in der Saison 2014/15 mit der damaligen U23-Mannschaft den Aufstieg in die Kreisoberliga. Nach einer berufsbedingten Pause stieg Baser vor einigen Jahren bei Genclerbirligi Bischofsheim wieder ein, wo er jetzt aktuell Meister in der A-Liga wurde.