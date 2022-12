Ginsheim-Coach Boulghalegh: Die sind hinten anfällig Für Ginsheims Trainer ist in Ober-Roden „alles drin“ +++ Dersim erwartet ohne Halilovic den FV Bad Vilbel

GINSHEIM/Rüsselsheim . Im Hinspiel, am dritten Spieltag, kamen die Verbandsliga-Fußballer des VfB Ginsheim ihrem ersten Saisonsieg erstmals nahe. Sie schossen so viele Tore wie auch nachher nicht in dieser Saison. Und sie führten mit 3:2. Weil die Blau-Weißen aber in der Defensive patzten, reichte es nur zu einem 3:3 gegen Germania Ober-Roden. Am Sonntag (14 Uhr) also gastiert der immer noch sieglose VfB beim Tabellensiebten aus Rödermark.