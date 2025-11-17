„Ging nur um Kampf“ – Polling verliert trotz Führung gegen MTV München

Der SV Polling geht mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause. Beim MTV München lag die Elf von Max Jochner zunächst in Führung, wähnte sich lange Zeit zumindest auf dem richtigen Weg, zumindest einen Teilerfolg zu ergattern. Kurz vor Schluss aber schlugen die Münchner eiskalt zu, auch die oftmals unsichere Unparteiische trug ihren Teil zum Spielausgang von 1:3 bei.

Jochner wusste nicht so recht um die geeignete Aufarbeitung. Zu wenig hatte die Partie auf tiefem und unebenem Boden mit Fußball zu tun. „Das wussten wir, es ging nur um Kampf, zweite Bälle und Besetzung der Box.“ Gerade Letzteres passte bei Polling nicht. Zwar zählte Jochner „einige Halbchancen“ auf, bei denen sich seine Elf auf den Außen durchtankte. Im Zentrum aber fehlten die Abnehmer. Einzig Philip Schöttl verpasste kurz nach seiner Hereinnahme das mögliche 2:1, weil er den Kopfball zu hoch ansetzte. „Wir müssen halt auch mal eine Bude machen“, stellt der Coach klar. Anders als die Pollinger hätten nahezu alle Konkurrenten „brutale Qualität in der Offensive“.