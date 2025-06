»Ging drunter & drüber«: Bayern Alzenau stürmt in die Regionalliga

Nach dem geglückten Aufstieg sagte der scheidende Cheftrainer Angelo Barletta , dessen Nachfolger mit Kreso Ljubicic schon feststeht, gegenüber der "Gelnhäuser Neue Zeitung" (GNZ): "Das Spiel war Wahnsinn. In der Saison ging es bei uns drunter und drüber. Heute hat einfach alles geklappt. Selbst abgefälschte Schüsse sind reingegangen. Zum ersten Mal in meiner Trainerlaufbahn habe ich mich mal während des Spiels gesetzt, das schaffe ich normalerweise nie. Ich habe das Spiel einfach nur genossen."Einer, der im Herbst noch in der Regionalliga Bayern für Viktoria Aschaffenburg am Ball war, entwickelte sich in der entscheidenden Saisonphase zum absoluten Glücksfall: Lucas Sitter , in der Winterpause vom Nachbarn SVA gekommen, erzielte in 13 Einsätzen in der Frühjahrsrunde stolze 15 Treffer. Allein gegen Steinbach Haiger II netzte er viermal ein.

Durch den Aufstieg gehen die Alzenauer ingesamt in ihre sechste Spielzeit in der Regionalliga und dürfen sich im der kommenden Saison mit so illustren Namen wie Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, Eintracht Trier oder Hessen Kassel messen.