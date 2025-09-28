Gimbsheims Ali Aslan außer Rand und Band

Gimbsheim. Der SV Gimbsheim hat sein Kerbespiel gegen den TuS Neuhausen souverän gewonnen. Beim 7:0 (4:0)-Kantersieg wurde SV-Stürmer Ali Aslan zum Mann der Partie. Gleich sechsmal hallte sein Name während des Flutlichtspiels aus den Lautsprecherboxen, vermutlich ein Novum in der Landesliga Ost.

„Ich jedenfalls habe das noch nicht erlebt, dass in der Landesliga ein Spieler sechs Tore erzielt“, meinte sein Trainer Steven Jones nach der Partie und auch sein Gegenüber Franz Graber fragt: „Wann gab es das schon mal?“ Der 33jährige selbst kann sich an vier Tore erinnern, die ihm einst noch im Dress der Wormatia in der Landesliga gelungen waren. Nun ein halbes Dutzend.

„Ich habe mir da schon ein wenig den Frust weggeschossen“, sagt Aslan, der nach langer Verletzung zuletzt nur Kurzeinsätze bekam. Durch die Verletzung von Torjäger Daniel Gawlik durfte er gegen Neuhausen nun von Beginn an ran. Und wie. In der 20. Minute eröffnete er mit einem Kopfballtreffer den Torreigen, in der 82. beendete er seine Serie – ebenfalls per Kopf, nach Musterflanke von Mathias Tillschneider. Aslan: „Das letzte war gleichzeitig mein schönstes Tor.“

Dazwischen erzielte der Mittelstürmer weitere Treffer mit dem Fuß. Einmal nach einem Querpass von Reda Chkifa (24.), dann nach einem folgenschwerem Missverständnis von TuS-Keeper Hendrik Rohde und Furkan Altun (30.), getreu dem Motto: „Nimm du ihn, ich hab’ ihn sicher.“ Auf Vorlage des pfeilschnellen Adriano Fragomeli markierte Aslan (39.) den Pausenstand und war auch in der 65. Minute da, wo ein Stürmer sein muss - 5:0.

SV Gimbsheims Effizienz imponiert

Ein Debakel für die Gäste, die nur jeweils zu Beginn der beiden Hälften zeitweise mit den Schwarz-Weißen mithalten konnten. In den ersten zwanzig Minuten war ein solches Ergebnis nicht absehbar, die Neuhausener präsentierten sich zweikampfstark, prüften zweimal SV-Torwart Niklas Radmacher. Da aber weder Yann Tatchims Schuss (11.) noch ein Aufsetzer aus der Distanz (17.) den Weg ins Tor fanden, folgte kurz darauf auf der anderen Seite der Beginn der Aslan-Show.

„Erst haben wir gut funktioniert. Nach dem 0:1 war dann plötzlich die Zuordnung im Mittelfeld dahin und Gimbsheim kam ins spielen“, so Graber. Entscheidend sei die Effektivität der Gastgeber gewesen. Graber: „In der ersten Halbzeit hat Gimbsheim fünf Mal aufs Tor geschossen und viermal getroffen. Wir haben dreimal aufs Tor geschossen und nicht getroffen. Wir waren keine sieben Tore schlechter.“

Die „brutale Qualität“ im Gimbsheimer Kader, so Graber, sei ein weiterer Grund für das am Ende deutliche Ergebnis, zu dem auch Reda Chkifa (85.) spät noch einen Treffer beisteuern konnte. Graber: „So einen wie den Adriano Fragomeli haben wir nicht. Den kannst du nicht 90 Minuten verteidigen. Und wir haben auch keinen Tillschneider auf der Bank.“ Und eben auch keinen Aslan, der von seinem Trainer Steven Jones ein Sonderlob bekam. „Ich freue mich riesig für ihn. Der Sieg gebührt ihm.“

SV Gimbsheim: Radmacher, Schreider (56. Reil), Wendling, Horvat (56. Siebert), Mais, Scherer (65. Ring), Albino (65. Albino), Chkifa, P. Fragomeli (56. Bähr), A. Fragomeli, Aslan

TuS Neuhausen: Rohde, Ludwig, Lutz, Altun (62. Amrugiewicz), Bernhardt (71. Folk), Kilic, Kaiser, Özemir (62. Kopaliani), Cekic, Mayrer, Tatchim





