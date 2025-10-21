Gimbsheim verliert Rang eins: »Das wirft uns nicht aus der Bahn«

Gimbsheim. Dass in der Landesliga theoretisch jeder jeden schlagen kann, zeigt die bisherige Saison. Wenn der Tabellenführer aber nach einer 2:0-Pausenführung die Partie gegen die zu Hause bislang enttäuschenden Offenbacher noch mit 2:4 aus der Hand gibt, dann birgt das durchaus Gesprächsstoff. Dem SV Gimbsheim ist genau das am vergangenen Spieltag passiert, womit der jüngst errungene Platz an der Spitze schon wieder futsch ist. Nun heißt es Wunden lecken, die desaströse zweite Halbzeit analysieren und am Sonntag im Spitzenspiel gegen den SVW Mainz eine Reaktion zeigen.
SV-Co-Trainer Niels Magin spricht von einem unglücklichen Verlauf der zweiten Halbzeit, da auch die Tore auf äußerst missliche Weise gefallen seien. „In der Entstehung war da jeweils viel Zufall im Spiel“, so Magin. Aber eben auch individuelle Fehler. Vor dem Anschlusstreffer hatten der SV im Spielaufbau den Ball verloren, zwei Pässe danach lag dieser im Netz. Nur 40 Sekunden später, so Magin, wehrten die Gimbsheimer einen Freistoß ab, der prompt wieder beim Ausführenden landete. Dessen zweiter Versuch traf Stürmer Sascha Banspach am Kopf - 2:2. „Danach haben wir es aber geschafft uns wieder zu stabilisieren.“
Doch der dritte Nackenschlag war für die Schwarz-Weißen dann einer zu viel. Nach einem Eckball traf Wunsch per Kopf aus gut 15 Metern – eine Bogenlampe, die für Niklas Radmacher nicht zu halten war. Magin: „Da gingen dann die ersten Köpfe runter. Von da an war es unwahrscheinlich, dass noch was geht.“ Zumal Außenverteidiger Artur Schreider nach einer Notbremse „Rot“ sah.
In Überzahl legte FSV-Stürmer Jan Löffelmann den Treffer zum 4:2-Endstand nach. Vorausgegangen war ein zu kurzer Rückpass zum Torwart, den der Offenbacher aufnehmen konnte. Mor Horvath, Innenverteidiger und Kapitän beim SV, kann den Leistungseinbruch nicht erklären. „Die kamen druckvoll aus der Kabine, wir waren passiv und haben das Spiel aus der Hand gegeben. Intensität und Konzentration waren nicht so da, wie wir es von uns kennen.“ Er hofft, dass die Mannschaft durch eine intensive Trainingswoche wieder in die Spur findet.
Zuletzt gab es wegen der Spiele gegen die Feuerwehr-Nationalmannschaft und dem Pokal-Aus gegen Schott zwei englische Wochen mit entsprechend weniger intensivem Training. Horvath traut seiner Mannschaft zu, nach einer guten Trainingswoche gegen Mainz zu Hause gewohnt stark aufzuspielen. Auch Niels Magin will das Offenbach-Ergebnis nicht zu hoch hängen. „Das gehört zum Lernprozess. Wir sind eine gefestigte Mannschaft, sonst wären wir nicht seit zwei Jahren da oben dabei. Diese Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn.“
Mit Weisenau kommt eine ähnlich gefestigte Mannschaft ins Gerhard-Oswald-Stadion. Im letzten Jahr gab es dort ein 2:2, in Gimbsheim ein 1:1. „Das wird eine enge Kiste“, weiß der Ex-Oberliga-Kicker Magin. Horvath hebt die Körperlichkeit und die Spielidee der Mainzer Vorstädter hervor: „Die halten gut dagegen. Das wird harte Arbeit für uns.“ Fehlen wird dabei der rotgesperrte Artur Schreider. Für ihn könnte der zuletzt wegen Krankheit fehlende Yasin Yildiz auf der rechten Verteidigerposition auflaufen.
Auch die Wormatia-Reserve bestreitet am Sonntag ein Heimspiel. Gegner ist die SpVgg. Ingelheim. Die TSG Pfeddersheim wird versuchen, bei Phönix Schifferstadt den Nimbus der schlechtesten Auswärtsmannschaft abzulegen. Schon am Samstag (16:00 Uhr) empfängt Schlusslicht Neuhausen den TSV Billigheim-Ingenheim.