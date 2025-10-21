Gimbsheim verliert Rang eins: »Das wirft uns nicht aus der Bahn«

Gimbsheim. Dass in der Landesliga theoretisch jeder jeden schlagen kann, zeigt die bisherige Saison. Wenn der Tabellenführer aber nach einer 2:0-Pausenführung die Partie gegen die zu Hause bislang enttäuschenden Offenbacher noch mit 2:4 aus der Hand gibt, dann birgt das durchaus Gesprächsstoff. Dem SV Gimbsheim ist genau das am vergangenen Spieltag passiert, womit der jüngst errungene Platz an der Spitze schon wieder futsch ist. Nun heißt es Wunden lecken, die desaströse zweite Halbzeit analysieren und am Sonntag im Spitzenspiel gegen den SVW Mainz eine Reaktion zeigen.

SV-Co-Trainer Niels Magin spricht von einem unglücklichen Verlauf der zweiten Halbzeit, da auch die Tore auf äußerst missliche Weise gefallen seien. „In der Entstehung war da jeweils viel Zufall im Spiel“, so Magin. Aber eben auch individuelle Fehler. Vor dem Anschlusstreffer hatten der SV im Spielaufbau den Ball verloren, zwei Pässe danach lag dieser im Netz. Nur 40 Sekunden später, so Magin, wehrten die Gimbsheimer einen Freistoß ab, der prompt wieder beim Ausführenden landete. Dessen zweiter Versuch traf Stürmer Sascha Banspach am Kopf - 2:2. „Danach haben wir es aber geschafft uns wieder zu stabilisieren.“

Doch der dritte Nackenschlag war für die Schwarz-Weißen dann einer zu viel. Nach einem Eckball traf Wunsch per Kopf aus gut 15 Metern – eine Bogenlampe, die für Niklas Radmacher nicht zu halten war. Magin: „Da gingen dann die ersten Köpfe runter. Von da an war es unwahrscheinlich, dass noch was geht.“ Zumal Außenverteidiger Artur Schreider nach einer Notbremse „Rot“ sah.