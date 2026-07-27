Gilde-Cup: Celle verpasst Titelverteidigung hauchdünn

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Eintracht Celle hinterließ in der Vorbereitung bislang einen hervorragenden Eindruck. Beim Gilde-Cup stieß er trotz hochkarätiger Konkurrenz bis ins Finale vor, das erst im Elfmeterschießen einen Sieger fand.

Auf dem Weg dorthin entschied der Landesligist seine Vorrundengruppe souverän für sich. Schon in der Vorwoche bezwang er den TSV Pattensen und Oberliga-Vizemeister Germania Egestorf-Langreder. Am Dienstag folgte nach Toren von Jannic Weber und Jean-Luca van Eupen ein 2:0 über Arminia Hannover. Selbiges Resultat sprang auch im Halbfinale gegen Ausrichter Ramlingen-Ehlershausen - in der Landesliga Hannover mit Aufstiegsambitionen ausgestattet - heraus. 66 Minuten mussten die Zuseher auf den ersten Treffer warten, ehe Maximilian Wede den MTV auf die Siegerstraße brachte. Fünf Zeigerumdrehungen vor Schluss sorgte Hannes Reichel für die Entscheidung.

Somit kam es am gestrigen Sonntag zum Finale gegen den SC Hemmingen-Westerfeld. Der Oberliga-Aufsteiger duellierte sich nahezu parallel mit Drittligist Havelse (4:5), stellte aber dennoch eine starke Mannschaft, die durch Cledwyn Darren Yankson in Führung ging. Wede egalisierte nach dem Seitenwechsel. Beim 1:1 blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel daher im Elfmeterschießen, wo Hemmingen-Westerfeld die bessere Figur abgab. Celle verwandelte nur zwei seiner Versuche und musste den Traum von der Titelverteidigung kurz vor dem Ziel begraben.