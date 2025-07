Gilchings zwei Gesichter – SCW-Keeper hält zwei Elfer, aber patzt bei 4:7 – SF und TSV verlieren

Die Mannschaft habe vor allem in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung gezeigt, müsse sich aber im konditionellen Bereich noch steigern und bei Standardsituationen besser verteidigen. Philipp Hönigschmid und Tassilo Höfer brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Nach knapp einer halben Stunde konnte Kajetan Lösch verkürzen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der TSV das bessere Team und drehte die Partie dank der Treffer von Simon Leopold und Saki Ghaznawi. Pöcking hatte jedoch die passende Antwort parat, sowohl Höfer als auch Hönigschmid waren jeweils noch einmal erfolgreich.

Seine Mannschaft habe sowohl bessere als auch schlechtere Phasen im Spiel gehabt, dank der Pöckinger Videoaufnahmen könne man diese auch noch einmal in Ruhe analysieren. Gäste-Trainer Daniel Flath konnte sich nur zwei Tage nach dem Pokal-Aus gegen die Fußball-Freunde Geretsried diesmal über einen Sieg freuen, sieht aber trotzdem noch viel Luft nach oben. „Im Vergleich zum Donnerstag war es spielerisch eine deutliche Steigerung, allerdings auch gegen einen A-Klassisten, der einige Ausfälle hatte“, so Flath.

Immer wieder ein besonderes Spiel ist es für Tobias Luppart, den Trainer des A-Klassisten TSV Perchting-Hadorf, wenn er gegen den SC Pöcking-Possenhofen (Kreisklasse) antritt. Der in Pöcking noch immer in der AH aktive Luppart brachte „seinen“ SCPP mit Perchting am Samstagmorgen an den Rand einer Niederlage, letztlich mussten sich die Gastgeber aber knapp geschlagen geben. „Es war ein guter Test in einer guten Atmosphäre, aus dem wir einiges mitnehmen können. Es haben einige Leute gefehlt, deshalb mussten ein paar Spieler auf ungewohnten Positionen ran, aber wir haben es nicht schlecht gemacht“, fasste Luppart zusammen.

„Daraus muss er lernen. Wir hatten gefordert, dass er die Bälle nicht nur schlagen soll“, sagte Lapuh. Luis März-Vorisek (2) und Yannick Starck brachten den Sportclub in der ersten Halbzeit dreimal in Führung, der TuS glich immer aus. Nach der Pause setzte sich das Spielchen fort. Maximilian Zuleger erzielte direkt das 4:3, fünf Minuten später stand es wieder Unentschieden. In der Schlussphase hatten die Gäste aber den längeren Atem. „Da ist uns nach drei schweren Einheiten diese Woche auch ein bisschen die Puste ausgegangen“, berichtete Lapuh. Noch ist ihm aber nicht bange. „Wir haben ja noch Zeit bis zum ersten Spiel“, so der Weßlinger Übungsleiter.

Viermal geführt, und am Ende doch deutlich verloren: Das zweite Testspiel des SC Weßling in der Sommervorbereitung verlief am Samstag äußerst kurios. „Es war ein offener Schlagabtausch zwischen zwei guten Mannschaften“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh. Einem Weßlinger wird die Partie gegen die Bayernliga-Reserve aus Geretsried besonders in Erinnerung bleiben. Nachwuchshoffnung Pascal Tütsch, gerade erst an den Meilinger Weg gewechselt, erlebte die ganzen Höhen und Tiefen eines Torhüters. Er hielt zwar einen Elfmeter, verschuldete aber gleich drei Gegentreffer durch Fehlpässe.

„Es hätte zur Pause auch 4:1 stehen können“, berichtete Rodenwald. Nach dem Seitenwechsel lautete seine Vorgabe, deutlich tiefer zu stehen, was angesichts des dritten Spiels innerhalb von vier Tagen nicht überraschte. Der Kopf spielte aber nicht mehr mit bei den Gästen, die nicht aggressiv genug verteidigten. Der Nord-Bezirksligist aus Kammerberg schoss innerhalb von 13 Minuten vier Tore und führte nach 65 Minuten plötzlich mit 4:2. „Das ist nicht schlimm, wir hatten auch nur einen kleinen Kader mit dabei“, resümierte Rodenwald. Bevor es am Freitag losgeht, steht am Mittwoch das Pokalspiel beim Kreisklassen-Neuling SG Söcking/Starnberg auf dem Programm (19 Uhr, Rudi-Hack-Stadion).

Zwei Gesichter zeigte der TSV Gilching-Argelsried bei seinem letzten Testspiel vor dem Punktspielstart in der Bezirksliga Süd am Freitag zu Hause gegen den SC Olching (Anpfiff 19.30 Uhr). „Die erste Halbzeit war richtig gut, die Jungs haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt“, lobte TSV-Trainer Christian Rodenwald. Sein Team agierte am Samstag sehr bissig, attackierte den Gegner früh und hatte auch längere Ballbesitzphasen. Tarik Kluge, der zum ersten Mal links offensiv zum Einsatz kam, brachte den TSV auch früh nach Vorlage von Maximilian Hölzl in Führung (16.). Nach Steckpass von Ben Bauer erhöhte André Gasteiger zum 2:0 (31.).

Die erste Niederlage für Markus Kreitner als neuer Trainer bei den SF Breitbrunn fiel am Freitagabend sehr deutlich aus. „Es war der erwartet schwere Gegner“, sagte er über die Moorenweiser, die als Tabellendritter der Kreisliga 2 nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert waren. Der Außenseiter aus der Kreisklasse geriet schnell durch einen Doppelschlag in der 14. und 16. Minute in Rückstand. Kurz vor der Pause mussten die Hausherren auch noch das 0:3 schlucken. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Szenerie. So konnten die Moorenweiser noch drei weitere Treffer nachlegen.

„Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, die von so einem Gegner konsequent bestraft werden“, analysierte Kreitner. Doch noch sei genügend Zeit bis zum ersten Punktspiel, um die Probleme auszumerzen. Am Sonntag, 10. August, starten die Sportfreunde mit einem Heimspiel gegen den SC Schöngeising in die neue Spielzeit. „Die Jungs sind alle voll motiviert, da mache ich mir gar keine Sorgen“, sagte der SF-Trainer nach 90 recht einseitigen Minuten am Freitagabend.