Gilchings Trainer Schmidt hört nach der Saison auf

Knallbonbon kurz vor Weihnachten: Peter Schmidt verlängert seinen Vertrag beim TSV Gilching-Argelsried nicht. Der erfolgreiche Trainer wird nach vier Jahren zum Saisonende beim Fußball-Landesligisten aufhören.

Gilching – Unmittelbar vor der Weihnachtsfeier am Samstag, die nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfand, sammelte Peter Schmidt seine Fußballer um sich. „Ich werde zum Saisonende aufhören“, verkündete der Trainer des Landesligisten TSV Gilching-Argelsried. Das Bedauern an der Talhofstraße ist groß. „Von mir aus hätte er weitermachen können bis zur Rente“, sagt Abteilungsleiter Stefan Schwartling.

Der Übungsleiter hat beim TSV Gilching dreieinhalb erfolgreiche Jahre hinter sich. Er formte in dieser Zeit aus einem Abstiegskandidaten einen Aufstiegsanwärter. In der vergangenen Saison belegten die Gilchinger am Ende einen starken dritten Platz. „Besonders fußballerisch hat die Mannschaft große Fortschritte gemacht“, lobt Schwartling. Doch Schmidt sieht die Zeit reif für einen Wechsel. „Ich brauche eine Auszeit, auch meiner Kinder wegen. Zudem ist es nach vier Jahren nicht schlecht, wenn die Spieler einen neuen Trainer bekommen“, sagt Schmidt.

Ihm ist es besonders wichtig, selbst über sein Schicksal zu entscheiden. „Ich habe in Deisenhofen schmerzhaft erfahren müssen, wie es ist, entlassen zu werden“, erinnert sich der 39-Jährige. Es ist jedoch fraglich, ob ihm in Gilching ein ähnliches Schicksal widerfahren wäre. „Peter hat einfach perfekt zu uns gepasst“, stellt Schwartling klar. Doch der Abteilungsleiter blickt auch bereits in die Zukunft. „So ist eben das Fußball-Geschäft. Wir werden einen neuen jungen, hungrigen Trainer finden“, sagt Schwartling. Der Abteilungsleiter hofft zudem auf einen schönen Abschluss. „Peter wird alles reinhauen. Ich bin mir sicher, dass wir nach der Winterpause trotz des großen Abstands nochmals vorne angreifen werden“, verkündet er. Derzeit stehen die Gilchinger Fußballer in der Landesliga Südwest mit 29 Punkten auf Rang sechs.

Die Entscheidung über einen Nachfolger soll nicht allzu lange auf sich warten lassen. Gilchings sportlicher Leiter Maximilian Hölzl ist bereits auf der Suche nach einem neuen Coach.

„Ich glaube, der neue Trainer wird ganz gute Voraussetzungen vorfinden“, sagt Schmidt. Er hatte im Sommer 2019 Dauerbrenner Wolfgang Krebs abgelöst. Auch Krebs hatte seinen Abschied ein halbes Jahr zuvor angekündigt. „Das macht es natürlich leichter, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Er kann sich die Mannschaft dann auch schon mal ein halbes Jahr lang anschauen“, sagt Schwartling.