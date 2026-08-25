Gilchings Fußballerinnen ziehen mit 7:0 in nächste Pokalrunde ein – FSV Höhenrain darf nicht ran

Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried schlagen zum Start in den Kreispokal die SG Puchheim/Gröbenzell deutlich. Der FSV Höhenrain ist kampflos weiter.

Kreispokal Damen

SG Puchheim/Gröbenzell – TSV Gilching-A. 0:7 (0:3)

Ihre Aufgabe im Pokal haben Gilchings Bezirksoberliga-Fußballerinnen souverän gelöst. In der ersten Runde des Wettbewerbs auf Kreisebene ließ die Elf von Cheftrainer Christoph Meißner dem Bezirksligisten SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell keine Chance und siegte überdeutlich. Damit bestätigten die Gilchingerinnen ihre bislang starke Vorbereitung. „Wir waren sehr dominant. Der Gegner war froh, wenn er mal über die Mittellinie gekommen ist“, sagte die spielende Co-Trainerin Andrea Viehl. Durch ein Eigentor (14.) sowie Treffer von Annalena Maier (32.) und Felicia Schwald (44.) führten die Gäste zur Pause bereits 3:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Schwald (61.), zweimal Sophia Ludwig (76., 87.) und Franziska Moderegger (90.) für den klaren Endstand. Einen entscheidenden Unterschied zum Vorjahr verortete Viehl in der Chancenverwertung: „Wir spielen nicht viel anders, belohnen uns aber endlich.“ kd

SG FC Penzing/FC Hofstetten – FSV Höhenrain 0:X

Gerne ebenfalls im Pokal aufgelaufen wären die Damen des FSV Höhenrain, Gegner Penzing/Hofstetten war aus Spielerinnenmangel aber nicht angetreten. In der zweiten Runde trifft der Bezirksoberliga-Absteiger zu Hause auf Ligakonkurrent SC Huglfing. Die Partie findet voraussichtlich an diesem Sonntag um 11 Uhr statt. kd