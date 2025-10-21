Gilchings Damen gewinnen dank Hattrick ‒ Höhenrain nach nächster Niederlage Tabellenletzter

Nach erfolgreichem Saisonstart mussten Gilchings Bezirksoberliga-Fußballerinnen zuletzt sowohl in der Liga als auch im Pokal schmerzhafte Niederlagen einstecken (wir berichteten). Am Sonntag meldeten sich die Gilchingerinnen nun mit einem deutlichen Heimsieg gegen Mitstreiter Bad Aibling beeindruckend zurück. Vor allem an der stabilen Defensive des TSV biss sich die zweitbeste Offensive der Liga die Zähne aus. „Wir haben kaum Chancen zugelassen und endlich wieder zu null gespielt. In allen Bereichen war das eine Leistungssteigerung“, fand Trainer Christoph Meißner. Und vor dem gegnerischen Tor präsentierten sich der Gastgeberinnen spielfreudig. Marie Dieckmann überragte mit einem Dreierpack, den vierten Treffer erzielte Annalena Maier. „Besonders die Entstehung der Tore hat mir gefallen. Wir haben schön über die Bahnen in die Tiefe gespielt“, lobte Meißner.

Immer aussichtsloser gestaltet sich aktuell die Situation bei Höhenrains Fußballerinnen. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage in Forstern am Sonntag wurde der FSV bis ans Tabellenende der Bezirksoberliga durchgereicht. „Stand jetzt sind wir ein Absteiger. Wie es weitergeht, werden wir sehen“, musste Trainer Stephan Loof ehrlich konstatieren. Die größte Baustelle bleibt weiterhin der Offensivbereich – nur der TSV Eching hat in der laufenden Spielzeit weniger Tore als Höhenrain erzielt. Auch in Forstern brachte der FSV die Kugel nicht über die Linie, die Gastgeberinnen schlugen auf der Gegenseite zweimal eiskalt zu. Nur zwei mickrige Punkte stehen damit nach sechs sieglosen Ligaspielen zu Buche. Höhenrains Damen brauchen dringend eine Trendwende, wenn der Klassenerhalt in dieser Saison gelingen soll.

Bezirksliga Damen

TSV Gilching-Argelsried II – TSV Neuried⇥2:2 (2:2) Tore: 0:1 Marx (4./FE), 1:1 Ankermann (20.), 2:1 Bruckner (29.), 2:2 Marx (43.) – Zeitstrafe: Kuhn/Gilching (89., wdh. Foulspiel)

Erstmals in dieser Saison konnte Gilchings Bezirksliga-Reserve am Sonntag zumindest ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Im Duell mit dem TSV Neuried fuhren die Fußballerinnen von der Talhofstraße ihren ersten Punkt ein. „Man sieht schon eine Steigerung. Die Mannschaft wird langsam selbstbewusster“, sagte Trainer Bozhidar Bozhkov. Nachdem Gilchings Zweite früh in Rückstand geraten war, drehten Gina Anker㈠mann und Selina Bruckner das Resultat auf 2:1. Neuried sorgte allerdings noch vor der Pause für den in Summe leistungsgerechten 2:2-Endstand.

SV Untermenzing – MTV Dießen⇥2:0 (0:0) Tore: 1:0 Steiner (55.), 2:0 M. Klein (59.)

Dießens Fußballerinnen mussten am Sonntag einen Rückschlag im Rennen um den Bezirksoberliga-Aufstieg verdauen. Mit einigen angeschlagenen Spielerinnen fehlte in Untermenzing der Zug nach vorne – die Elf von Trainer Nico Weis tat sich schwer, auf dem ungewohnten Kunstrasen Fuß zu fassen. Dennoch verbuchten die Gäste aus dem Nichts plötzlich die größte Chance des Spiels: Felicia Wacker legte einen Ball quer vor das Tor, Antonia Huber verfehlte aus kurzer Distanz knapp. Im zweiten Spielabschnitt münzte der Gastgeber seine Überlegenheit verdient in Tore um.