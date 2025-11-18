Gilchings Damen doppelt enttäuscht ‒ Höhenrain zerfällt in Bad-Aibling

Nur ein Punkt gegen den abstiegsbedrohten TSV Eching ist für die Ansprüche von Gilchings Bezirksoberliga-Fußballerinnen zu wenig – das sah Cheftrainer Christoph Meißner ähnlich. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, bilanzierte der Coach. Unter dem Strich sei das 1:1-Endresultat am Sonntag daher „leistungsgerecht“ gewesen. Die technisch grundsätzlich hochveranlagten Gilchingerinnen fanden schwer ins Spiel und lähmten sich phasenweise selbst. „Wir haben uns zu viele Leichtsinnsfehler geleistet“, analysierte Meißner, der zugab, dass seine Mannschaft den Gegner im Vorfeld vielleicht unterschätzt hatte. „Von außen hat es ein bisschen so gewirkt. Wir waren faul und haben wenig investiert. Mit nur 80 Prozent klappt es leider nicht“, kritisierte der Coach. Marie Diekmann schoss Gilching nach 38 Minuten dennoch in Front, im zweiten Durchgang erkämpften sich die Gäste allerdings den Ausgleich. Im Anschluss ließ das Heimteam einige Möglichkeiten auf die erneute Führung liegen, doch auch Eching blieb weiter gefährlich. „Beide hätten treffen können, deshalb geht die Punkteteilung in Ordnung“, bilanzierte Meißner, der in Zukunft auf einen „Lerneffekt“ hofft. „Das Wichtigste ist, dass man aus solchen Spielen etwas mitnimmt.“

Eine emotionale Pausenansprache von FSV-Trainer Stephan Loof im Bezirksoberliga-Duell in Bad Aibling fasst die Situation bei Höhenrains Fußballerinnen aktuell passend zusammen. „Ich hoffe auf den Tag, an dem ihr euch endlich belohnt“, habe der Coach zur Mannschaft gesagt. So berichtete es Höhenrains Sportlicher Leiter, Werner Söckler, im Nachgang der 1:5-Pleite am Sonntag. Was auf dem Papier wie eine klare Angelegenheit aussieht, habe sich nämlich auch diesmal wieder durch unglückliche Umstände ergeben, erklärte Söckler. „Vor allem in der ersten halben Stunde waren wir klar überlegen.“ Den Ball brachten die Gäste allerdings nicht im Tor unter – wie so häufig in dieser Saison. Der Tabellenfünfte aus Bad Aibling wurde dagegen fast ausschließlich über lange Bälle auf die schnellen Angreiferinnen gefährlich. Einer davon rutschte nach einer guten halben Stunde durch und brachte dem Favoriten die Führung. „Dann liegst du plötzlich hinten und weißt nicht, warum“, kommentierte Söckler. Infolge einer Ecke erhöhte der FFC noch vor der Pause auf 2:0. Höhenrain steckte im zweiten Spielabschnitt dennoch nicht auf und verkürzte durch die zur Pause eingewechselte Sandra Ott auf 1:2, ehe im Gegenzug eine abgefälschte Bogenlampe im FSV-Tor landete. „Bei uns fallen solche Bälle im Moment leider hinten rein“, bedauerte Söckler. Mit dem 1:3 war die Moral gebrochen, zu allem Überfluss verlor Höhenrain – nach hartem Einsteigen beim Stand von 1:5 – in Melanie Seichter und Lola Maier noch zwei Spielerinnen verletzungsbedingt.

Bezirksliga Damen

TSV Gilching-Argelsried II – SC Huglfing ⇥0:1 (0:1) Tor: 0:1 Tragl (30.)

Nach dem Auswärtssieg in Otterfing hatte sich Gilchings Bezirksliga-Reserve am Sonntag gegen den SC Huglfing auch den ersten Heimerfolg vorgenommen. Trotz zahlreicher Chancen wurde am Ende nichts daraus, die Fußballerinnen von Trainer Bozhidar Bozhkov unterlagen unglücklich mit 0:1 (0:1). Emma Tragl erzielte nach einer halben Stunde das goldene Tor für die Gäste. Den möglichen späten Gilchinger Ausgleichstreffer durch Anna Stötzer verhinderte die Latte des Huglfinger Tores.