Gilching verliert auch gegen Garmisch ‒ Planegg mit Chaos-Remis ‒ Gauting gewinnt knapp

Die Verletzungsmisere scheint den TSV auch in der neuen Spielzeit weiter fest im Griff zu haben. Als Ausrede wollte Rodenwald dies aber nicht für die schwachen ersten 33 Minuten gelten lassen, in denen der resolut auftretende Landesligist dreimal zuschlug. „Etwas übertrieben gesagt, war es katastrophal“, schimpfte Rodenwald. Immerhin berappelte sich seine Elf und verkürzte durch den oft nur unfair zu stoppenden Maximilian Karl in der 39. Minute auf 1:3. „Der Schiedsrichter hätte ihn mehr schützen müssen“, ärgerte sich Rodenwald. Drei Minuten nach der Pause eroberte auch Marco Brand mit vollem Einsatz den Ball und erzielte das 2:3. „Hier war der Schiedsrichter wenigstens konsequent und hat auch das weiterlaufen lassen“, so Rodenwald. Garmischs Sturmass Moritz Müller stellte jedoch fast postwendend den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase drückte Leander Kraus den Ball zum erneuten Anschluss über die Linie (81.). Die Hoffnungen auf ein Unentschieden wurden jedoch vier Minuten später wieder mit dem 3:5 zerstört.

Christian Rodenwald hatte zuletzt nach zwei klaren Niederlagen Ergebnisse von seinem Team in der Vorbereitungsphase gefordert. Doch sein TSV Gilching-Argelsried konnte auch am Samstag nicht liefern, der Bezirksligist unterlag dem favorisierten 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf eigener Anlage mit 3:5 (1:3). „Langsam läuft uns die Zeit davon“, sagte Trainer Rodenwald, der nur drei Auswechselspieler zur Verfügung hatte. Zu allem Überfluss mussten Neuzugang Daniel Yordanov und Manuel Eichberg bereits in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden.

Auf den TSV wartet nun eine anstrengende vorletzte Woche vor dem Punkspielstart zu Hause gegen den Nachbarn aus Olching. Das Team tritt zum Pokalspiel am Mittwoch (19 Uhr) in Emmering an, am Donnerstag empfängt es ab 19.30 Uhr den SV Lohhof, und am Samstag folgt die Generalprobe bei der SpVgg Kammerberg (11 Uhr). (toh)

SV Planegg-Kr. – SV Pullach⇥3:3 (2:2)

Für Freunde des geordneten Defensivfußballs wie Pero Vidak war es ein Graus. „Das Spiel hätte auch locker 5:5 oder 6:6 ausgehen können“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach dem turbulenten und spektakulären 3:3 (2:2) am Samstag im Test zu Hause gegen Landesliga-Absteiger SV Pullach. Bereits in vier Wochen treffen beide Teams in der Liga erneut aufeinander. „Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was uns erwartet“, sagte Vidak. Bei den Gästen war zunächst nichts von einer möglichen Schwächung durch zahlreiche Abgänge zu sehen. „Sie haben sehr flüssig kombiniert“, staunte Vidak. Torjäger Maximilian Stapf zeigte zudem seine Qualitäten und vollstreckte zweimal (10., 23.). Die Planegger Fußballer hatten jedoch die passende Antwort. Innerhalb von nur zwei Minuten stellten die beiden Neuzugänge Stefan Mikerevic und Fabijan Podunavac den Ausgleich her (35., 36.). Nach der Pause erspielten sich die ohne vier Leistungsträger angetretenen Hausherren nach einigen Wechseln ein leichtes Übergewicht. Die Führung durch Youngster Adrijan Hasic (70.) hielt jedoch nur vier Minuten lang. Positiv: Martin Bauer saß eine Woche nach seinem erneuten Rückschlag am vorgeschädigten Knie in Rosenheim zumindest auf der Bank. „Es ist wohl nicht so schlimm, dennoch wird er wieder zurückgeworfen und muss wieder Aufbautraining machen“, kommentierte Vidak. Mit Amani Mbaraka verkündete er zudem den bereits vierten Neuzugang vom BCF Wolfratshausen in diesem Sommer. Der 22-Jährige ist als Rechtsverteidiger eingeplant. Mit zwei weiteren Neuverpflichtungen ist der SVP kurz vor dem Abschluss. „Ich habe trotzdem weiter Angst vor dem August und der Urlaubszeit. Das Trauma vom letzten Jahr sitzt noch tief“, so Vidak. (toh)

SG Schäftlarn/Baierbrunn – TSV Gilching-A. II 2:2 (1:0)

Für Tobias Hänschke, den Spielertrainer des TSV Gilching-Argelsried II, ist es am Wochenende zu einem Wiedersehen gekommen. Der 34-Jährige traf mit seiner Mannschaft auf die seit Kurzem von seinem Ex-Trainer Wolfgang Krebs trainierte SG Schäftlarn/Baierbrunn. Krebs hatte von 2008 bis 2019 die erste Mannschaft des TSV Gilching trainiert und war auch Trainer des damaligen Landesligisten, als Hänschke 2018 als Spieler nach Gilching wechselte. . „Es war schön, ihn wiederzutreffen. Man kann sich von jedem Trainer etwas abschauen, und das gilt auch für ihn, gerade was Themen wie Motivation oder klare Ansagen angeht“, sagte Hänschke. Nach fünf Jahren beim MTV Berg und einer turbulenten Saison mit jeweils nach wenigen Monaten beendeten Stationen in der Bezirksliga Süd beim 1. FC Penzberg und dem FC Neuhadern ist der 58-Jährige nun in Schäftlarn gelandet.

Krebs‘ neue Elf setzte Mitte der vergangenen Woche gleich mal ein Ausrufezeichen, als sie den Bezirksliga-Absteiger ASV Habach aus dem Pokal warf. Und auch für Gilching II erwies sich das Team als schwieriger Gegner, trotz zwei Klassen Unterschied trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber gingen nach einem Gilchinger Fehler im Spielaufbau in der Anfangsphase durch einen Treffer von Benjamin Hastreiter in Führung. Anschließend waren die mit einem sehr dünnen Kader angetretenen Gäste das bessere Team, erarbeiteten sich einige Torchancen und hätten laut Hänschke auch einen Elfmeter bekommen müssen. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit konnte Alexander Gottwald dann per Kopf ausgleichen, gut eine Viertelstunde vor dem Abpfiff schoss Fabian Boitin die Gilchinger Reserve in Führung. In den Schlussminuten kam der A-Klassist aber noch einmal zurück, Nico Gorski traf zum 2:2-Endstand. „Man konnte sich das Spiel von beiden Seiten anschauen. Unter dem Strich hätten wir den Sieg wahrscheinlich etwas mehr verdient gehabt“, lautete Hänschkes Fazit.

Schon am Donnerstag (19.30 Uhr) ist der TSV Gilching II erneut in einem Testspiel gefordert, auswärts beim Kreisklassen-Aufsteiger SC Fürstenfeldbruck. (te)

Gautinger SC – DJK Schwabhausen ⇥3:2 (0:1)

Die Kreisklassen-Fußballer des Gautinger SC haben sich im ersten Testspiel der Vorbereitung ordentlich verkauft. Gegen den A-Klassisten DJK Schwabhausen feierten sie am Freitagabend einen 3:2-Erfolg. Die urlaubsbedingt mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetretenen Gastgeber waren von Beginn an bemüht, die Vorgaben von Trainer Franz Gaul umzusetzen. „Wir wollten stabil stehen und viel den Ball zirkulieren lassen“, sagte der diesmal privat verhinderte GSC-Kapitän Julian Feser. Das gelang den Hausherren zwar gut, die Chancenverwertung aber ließ zu wünschen übrig. Stattdessen stellten die Gäste nach knapp einer halben Stunde mit einem Sonntagsschuss aus großer Entfernung den Spielverlauf auf den Kopf. Im zweiten Durchgang war Gauting treffsicherer. Erst gelang Kubilay Uysal der Ausgleich, dann schnürte der seit Winter für den GSC aktive Angreifer Justin Galtier einen Doppelpack. Kurz vor Schluss kassierten die Gastgeber zwar noch ein Gegentor, in Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr. „Dafür, dass wir erst zehn Tage im Training sind, war es ein guter Auftakt“, bilanzierte Feser. Der nächste Test ist am Sonntag, 27. Juli, gegen den TSV Oberalting-Seefeld geplant. (te)