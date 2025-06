Gilching siegt im Testspiel – Wolf-Verletzung sorgt für Fassungslosigkeit

Der 22 Jahre alte Angreifer war vom Liga-Konkurrenten SV Raisting zu den Gilchingern gekommen, die große Hoffnung in ihn setzen. Er hatte für Raisting in der abgelaufenen Saison zwölfmal getroffen und sechs Treffer aufgelegt, bevor er sich Anfang April am Schienbeinkopf verletzte. Nun war er wieder genesen und mit Gilching in die Vorbereitung gestartet. Doch schon in der ersten Minute des ersten Testspiels bekam er einen Schlag auf das Sprunggelenk ab. „Hoffentlich nur ein Bänderanriss, aber es hat sich für ihn schlimmer angefühlt“, berichtete Rodenwald.

Der Übungsleiter hatte gehofft, dass die Fußballer von der Talhofstraße endlich einmal ohne große Verletzungssorgen in eine Saison starten können. Nach Wolfs früher Verletzung mussten sich die Hausherren, die aufgrund von Urlauben, fehlenden Spielberechtigungen und beruflichen Absenzen nur mit einem kleinen Kader angetreten waren, erstmal sammeln. „Wir haben die ersten 28 Minuten zu zehnt gespielt“, berichtete Rodenwald. Erst dann brachte er den angeschlagenen Eric Buckl in die Partie.