Gilching-Patzer ausgenutzt: Planegg schlägt den SV Bad Heilbrunn

Der SVP gewinnt 3:1 gegen den SV Bad Heilbrunn. Nun wartet auf Planegg-Krailling ausgerechnet der Angstgegner aus Raisting.
Die Steilvorlage hatte Pero Vidak zumindest teilweise mit eigenen Augen gesehen: Am Freitagabend war der Trainer von Fußball-Bezirksligist SV Planegg-Krailling zwischenzeitlich auf dem Vereinsgelände des TSV Gilching-Argelsried zu Gast gewesen und dort Zeuge der überraschenden 0:1-Heimpleite des Tabellendritten gegen den SV Raisting geworden. Am Sonntagnachmittag wusste sein eigenes Team den Ausrutscher des Konkurrenten im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz perfekt zu nutzen: Der Tabellenzweite aus Planegg gewann standesgemäß mit 3:1 gegen den abstiegsbedrohten SV Bad Heilbrunn und baute in der Tabelle der Bezirksliga Süd den Vorsprung auf Verfolger Gilching auf fünf Punkte aus – bei einem absolvierten Spiel weniger. Weil Spitzenreiter Olching wieder einmal nicht patzte (3:0-Sieg) und seinen Acht-Punkte-Vorsprung verteidigte, kann sich der SVP fünf Spiele vor Saisonende langsam aber sicher auf die Landesliga-Relegation einstellen.
Der 3:1-Erfolg am Sonntag fiel zwar deutlich weniger glanzvoll aus als der 7:1-Auswärtssieg im Hinspiel Ende September in Bad Heilbrunn, war aber genauso wichtig – und kam einigermaßen ungefährdet zustande. „Wir haben verdient gewonnen“, sagte Vidak daher, wenngleich sich die Hausherren in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schwergetan hatten. „Da waren wir spielerisch nicht so gut, hatten einige Fehlpässe und mussten oft defensiv umschalten“, analysierte er. Nach einer knappen halben Stunde fingen sich die Schwarz-Blauen, agierten griffiger und zielstrebiger. Der spielende Co-Trainer Martin Bauer hatte zwei hochkarätige Tormöglichkeiten, von denen er eine nach Flanke von Rechtsverteidiger Amani Mbaraka zur Führung nutzte (38.). Eine weitere große Torchance ließ in dieser Phase Dario Matijevic aus, der eine Hereingabe am langen Pfosten etwas unglücklich verpasste.
Zwei Minuten nach Wiederbeginn machte es der 23-jährige Offensivspieler besser, zog von links an der Sechzehnerlinie entlang zur Mitte und versenkte die Kugel zum 2:0 im kurzen Eck. „Da hat er sich gut durchgesetzt“, lobte sein Trainer. Nach dem aus Vidaks Sicht in der Entstehung äußerst unnötigen 1:2 der Gäste im Anschluss an eine Ecke (57.) brauchten die Planegger kurz, um sich zu schütteln. Echte Torgefahr strahlte Bad Heilbrunn in dieser Phase jedoch nicht aus. Spätestens mit Aldin Ahmetovics Kopfballtor zum 3:1 nach einem Eckstoß von Aleksandar Demonjic (67.) war der SVP zurück auf der Siegerstraße und ließ sich den Dreier nicht mehr nehmen.
Das Punktepolster auf Gilching dürfte den in diesem Jahr noch unbesiegten Würmtalern eine breite Brust für die restliche Saison verleihen. Eine kleine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei kann Vidaks Elf bereits in dieser Englischen Woche herbeiführen. Doch die Hürde am Mittwoch ist hoch: Um 18.30 Uhr gastiert Planegg ausgerechnet bei Angstgegner und Gilching-Bezwinger Raisting. Und am Sonntag wartet mit dem VfL Denklingen, der dem SVP in der Vorsaison im Saisonendspurt bereits ein Bein gestellt hatte, die nächste unangenehme Aufgabe.