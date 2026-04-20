Gilching-Patzer ausgenutzt: Planegg schlägt den SV Bad Heilbrunn

SVP gegen SV Ohlstadt am 04.04.26 ab 13 Uhr (2. Halbzeit).Am Ball: Nr. 21 Dario Matijevic. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Die Steilvorlage hatte Pero Vidak zumindest teilweise mit eigenen Augen gesehen: Am Freitagabend war der Trainer von Fußball-Bezirksligist SV Planegg-Krailling zwischenzeitlich auf dem Vereinsgelände des TSV Gilching-Argelsried zu Gast gewesen und dort Zeuge der überraschenden 0:1-Heimpleite des Tabellendritten gegen den SV Raisting geworden. Am Sonntagnachmittag wusste sein eigenes Team den Ausrutscher des Konkurrenten im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz perfekt zu nutzen: Der Tabellenzweite aus Planegg gewann standesgemäß mit 3:1 gegen den abstiegsbedrohten SV Bad Heilbrunn und baute in der Tabelle der Bezirksliga Süd den Vorsprung auf Verfolger Gilching auf fünf Punkte aus – bei einem absolvierten Spiel weniger. Weil Spitzenreiter Olching wieder einmal nicht patzte (3:0-Sieg) und seinen Acht-Punkte-Vorsprung verteidigte, kann sich der SVP fünf Spiele vor Saisonende langsam aber sicher auf die Landesliga-Relegation einstellen.

Der 3:1-Erfolg am Sonntag fiel zwar deutlich weniger glanzvoll aus als der 7:1-Auswärtssieg im Hinspiel Ende September in Bad Heilbrunn, war aber genauso wichtig – und kam einigermaßen ungefährdet zustande. „Wir haben verdient gewonnen“, sagte Vidak daher, wenngleich sich die Hausherren in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schwergetan hatten. „Da waren wir spielerisch nicht so gut, hatten einige Fehlpässe und mussten oft defensiv umschalten“, analysierte er. Nach einer knappen halben Stunde fingen sich die Schwarz-Blauen, agierten griffiger und zielstrebiger. Der spielende Co-Trainer Martin Bauer hatte zwei hochkarätige Tormöglichkeiten, von denen er eine nach Flanke von Rechtsverteidiger Amani Mbaraka zur Führung nutzte (38.). Eine weitere große Torchance ließ in dieser Phase Dario Matijevic aus, der eine Hereingabe am langen Pfosten etwas unglücklich verpasste.