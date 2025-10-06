Gilching nimmt gegen Top-Team Moorenweis einen Zähler mit

Der Trend bei Gilchings Zweiter geht wieder in die richtige Richtung. Nach nur vier Punkten aus den ersten sieben Saisonspielen hat der Kreisligist nun sieben Zähler in nur drei Partien geholt. „Wir haben zweimal zu null gespielt und insgesamt nur ein Gegentor kassiert. Das tut gut, das nehmen wir jetzt mit in die nächsten Wochen“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke .

Nach dem 1:0-Derbysieg beim TSV Oberalting und einem eher enttäuschenden 1:1-Unentschieden bei Schlusslicht Eichenau feierte sein Team am Sonntag einen hart umkämpften und knappen Heimsieg gegen das Spitzenteam aus Moorenweis . Hänschke gab zu, dass ein Unentschieden womöglich auch ein gerechtes Ergebnis gewesen wäre, freute sich deshalb aber nicht minder über die drei Punkte. „Es war vielleicht ein bisschen glücklich, aber Sieg ist Sieg“, sagte Hänschke.

Gilching mit griffiger Herangehensweise

Bei nicht gerade optimalen Platzverhältnissen auf dem Gilchinger Trainingsplatz entwickelte sich laut Hänschke ein dennoch recht ordentliches Kreisliga-Spiel. „Sie haben sehr gute Einzelspieler. Für uns war es vor allem wichtig, in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen präsent zu sein“, sagte der TSV-Coach. Sein Team habe sehr griffig agiert und den Sieg unbedingt gewollt. Das Tor des Tages fiel nach 25 Minuten: Alexander Gottwald kam nach einer Ecke zum Kopfball, die Kugel wurde noch abgefälscht und landete im Netz. In der Folge hatten beide Mannschaften noch ordentliche Möglichkeiten, zu Großchancen kam es laut Hänschke aber nicht mehr.

Die Gilchinger Minimalisten gehen dank ihrer wiedergewonnenen defensiven Stabilität nun mit Rückenwind in das anstehende Derby: Am kommenden Samstag tritt die TSV-Reserve beim SC Weßling an.

SV Fuchstal – TSV Oberalting- S.2:2 (0:1) Tore: 0:1 R. Hüttling (23./FE), 1:1 Waldhoer (53.), 2:1 Keßler (74./FE), 2:2 Gosemann (77.)

Nur 15 Sekunden dauerte es am Samstagabend im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern, bis Luis Diaz die Münchner in Führung schoss. Im Kreisliga-Spiel zwischen Tabellenführer Fuchstal und dem TSV Oberalting-Seefeld wären die Gastgeber wenige Stunden zuvor beinahe ebenso schnell in Führung gegangen.

Nach einem langen Ball von Spielertrainer Muriz Salemovic, vor dessen langen Schlägen Oberalting-Coach Manuel Feicht im Vorfeld extra noch gewarnt hatte, stand ein Stürmer der Heimmannschaft allein vor dem Tor. Doch Gäste-Kapitän Maximilian Kraus im Kasten war zur Stelle und verhinderte mit einer starken Fußabwehr die Führung für den Spitzenreiter. „Da hat er wirklich stark gehalten“, lobte Feicht seinen Schlussmann.

Oberalting-Coach ist mit Punkt zufrieden

Nach diesem Weckruf fanden die Seefelder bei schwierigen Witterungsbedingungen ordentlich ins Spiel und kamen durch Patrick Feicht, Ben Dotterweich und Laurenz Mantel zu ersten guten Möglichkeiten. Nach 23 Minuten gingen sie durch einen laut Trainer Manuel Feicht etwas schmeichelhaften Foulelfmeter, den Roman Hüttling sicher verwandelte, in Führung.

Der zu Hause bis dato noch punktverlustfreie Ligaprimus aus Fuchstal kam stärker aus der Kabine und konnte das Spiel durch zwei Treffer von Christian Waldhoer sowie Samuel Keßler per Strafstoß drehen. Oberalting gab sich jedoch nicht geschlagen und glich nur wenige Minuten später durch Marco Gosemann aus. Der Fernschuss des Youngsters landete, vom starken Wind etwas begünstigt, rechts oben im Eck und prallte vom Innenpfosten ins Tor.

„Der Punkt passt für uns absolut, wir können damit auswärts zufrieden sein“, sagte Coach Feicht. Weiter geht es für sein Team bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Absteiger FC Aich.