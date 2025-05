Gilching mit Remis beim Spitzenreiter – Dießen zerfällt in Bad-Aibling

Der TSV Gilching bleibt gegen Spitzenreiter Überacker ohne Gegentor und nimmt einen Punkt mit nach Hause. – Foto: Maximilian Merkl

Die Damen des TSV Gilching holen einen Punkt beim SV RW Überacker. Höhenrain bleibt gegen Forstern torlos und Dießen unterliegt deutlich.

FC Forstern II – FSV Höhenrain⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Zierer (54.) „Vorne sind wir so harmlos, da muss ich mir was einfallen lassen“, gestand FSV-Trainer Stephan Loof nach der Auswärtspleite von Höhenrains Bezirksoberliga-Fußballerinnen am Sonntag. Die Gäste unterlagen knapp in Forstern und erzielten dabei im zweiten Spiel in Folge keinen eigenen Treffer. „Bis zur Mittellinie sieht es sehr gut aus, aber vor dem Tor geht uns die Durchschlagskraft ab“, führte Loof weiter aus. Für den Trainer war die Begegnung eigentlich „ein typisches 0:0 Spiel“ – in dem die Gastgeberinnen aber das bessere Ende für sich hatten. Nachdem die erste Hälfte noch torlos verlaufen war, erzielte Forsterns Maria Zierer in der 54. Spielminute den Treffer des Tages. Vorausgegangen war „ein blöder Fehler“ (Loof) in Höhenrains Defensivreihe. In der Schlussphase stellte der FSV-Coach von Vierer- auf Dreierkette um, um den Ausgleich zu erzwingen. Dieser wäre auch um ein Haar noch gefallen, ein Kopfball aus aussichtsreicher Posi㈠tion streifte nur knapp am Gehäuse vorbei. „Die Mädels sind etwas frustriert, weil ein Punkt drin gewesen wäre“, resümierte Loof.

SV RW Überacker – TSV Gilching-Argelsried⇥0:0 In die Suppe gespuckt haben Gilchings Fußballerinnen dem Bezirksoberliga-Spitzenreiter aus Überacker am Samstag. Mit einem Heimerfolg hätten die Gastgeberinnen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig klarmachen können. Daraus wurde jedoch nichts, weil sich die Elf von Trainer Christoph Meißner nach Kräften wehrte und am Ende ein nicht unverdientes torloses Remis erkämpfte. „Wir haben wahnsinnig viel Einsatz und Laufbereitschaft gezeigt“, lobte der TSV-Coach. Über weite Strecken der Partie waren die Gäste mit dem Verteidigen des eigenen Tores beschäftigt. Mehrfach hervorragend auszeichnen konnte sich dabei Gilchings Torhüterin Felicia Schwald. „Sie hat super gehalten. Da waren einige Bälle dabei, die haben viele schon drin gesehen“, lobte Meißner. In erster Linie war die Defensivleistung für den Trainer „ein Riesenschritt nach vorne“. Über das gesamte Spiel hinweg boten sich den Gilchingerinnen aber auch vorne immer wieder vereinzelt Chancen, um das Duell am Ende noch für sich zu entscheiden. „Mit ein bisschen Glück hätten wir sogar gewinnen können. Mit einem Auswärtspunkt beim Tabellenführer sind wir aber hochzufrieden“, bilanzierte Meißner.