Gilching macht sich „das Leben selbst schwer" und siegt dennoch Mühsamer Auswärtssieg in Ohlstadt von Tobias Huber · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Zumindest gekämpft haben die Gilchinger (am Ball Jonas Engelhardt) beim abstieggefährdeten SV Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Trotz früher Führung macht sich der TSV Gilching das Leben schwer. Ein verschossener Elfmeter rettet den Gästen drei wichtige Punkte.

Zumindest rechnerisch ist der Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga Süd noch nicht entschieden. Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried mühten sich am Sonntag zu einem 2:1 (1:1)-Sieg beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Ohlstadt. „Wir haben uns das Leben durch unsere vergebenen Torchancen selbst schwer gemacht“, resümierte TSV-Coach Christian Rodenwald. Die Gäste legten durch Leander Kraus‘ Dropkickschuss aus 20 Metern perfekt los, bereits nach 18 Sekunden führten sie. Aber danach wurden selbst beste Möglichkeiten vergeben. Immer wieder rettete Ohlstadts Keeper Jonas Fuhrmann. „Unsere alte Schwäche“, haderte Rodenwald mit dem Chancenwucher. Doch es kam noch schlimmer für die Gilchinger. Ein Ballverlust kurz vor der Pause führte zum schmeichelhaften Ausgleich. Ohlstadt kombinierte über die linke Seite, und Jonas Marggraf drückte den Ball über die Linie, TSV-Torwart Sebastian Hollenzer war bereits zuvor ausgespielt worden.