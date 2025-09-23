Gilching lässt gegen Bayernliga-Reserve aufhorchen – Dießen jubelt – Dämpfer für Oberau

Forstern – Mit zwei Siegen in den ersten zwei Spielen sind Gilchings Fußballerinnen hervorragend in die neue Spielzeit gestartet. Zum zweiten Mal in Folge siegte der ambitionierte Bezirksoberligist am Sonntag mit dem Endresultat 4:1, diesmal auswärts bei der zweiten Mannschaft des FC Forstern. Ligaweit hat in der Saison-Frühphase nur der FC Langengeisling aufgrund des um einen Treffer besseren Torverhältnisses knapp die Nase vorn. „Sechs Punkte sind natürlich ein Superstart. Trotzdem müssen wir weiterarbeiten, es gibt noch immer viel zu verbessern“, bilanzierte Trainer Christoph Meißner nach dem Auftakt.

Bezirksoberliga: FC Forstern II – TSV Gilching-A. 1:4 (0:2)

Gilching fand gut in die Partie und lag durch die Tore von Annina Junge und Alina Müller nach 20 Minuten bereits komfortabel mit 2:0 in Führung. Nach der Pause machte es Forstern mit dem Anschlusstreffer per Foulelfmeter jedoch wieder spannend. „Wir haben dann schon ein bisschen gewackelt. Vor allem durch Standards war der Gegner gefährlich“, berichtete Meißner, der bei seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen bewies. Joker Marie Diekmann traf zum 3:1 und stellte damit den alten Vorsprung wieder her, wenig später schnürte Annina Junge ihren Doppelpack zum Endstand. „Unsere starke Bank hat das Spiel entschieden. Die Tore haben wir auch in günstigen Momenten gemacht“, fasste der Trainer zusammen.

Tore: 0:1 Junge (15.), 0:2 Müller (19.), 1:2 Knauer (59./FE), 1:3 Diekmann (70.), 1:4 Junge (74.)

FC 1927 Oberau – FSV Höhenrain 5:1 (3:1)

Tore: 1:0 Kabamooli (2.), 2:0 Baur (5.), 3:0 Suppan (19./Elfmeter), 3:1 Seidl (29.), 4:1, 5:1 Schelling (59., 86.)

Eigentlich hatten sich Höhenrains Bezirksoberliga-Damen nach dem verpatzten Saisonstart viel vorgenommen für das Duell in Oberau, denn auch der Gegner war am ersten Spieltag mit 0:6 beim Aufsteiger TSV Turnerbund München unter die Räder gekommen. „Ich sehe Oberau ungefähr als unsere Kragenweite. Das sind die Spiele, in denen wir punkten müssen“, kündigte Höhenrains sportlicher Leiter Werner Söckler in der Vorwoche an. Nach Abpfiff herrschte jedoch schnell wieder pure Ernüchterung: Der FSV blieb chancenlos und unterlag im Kellerduell klar und deutlich mit 1:5 (1:3).

Vom Anpfiff weg erwischten die Gäste einen Seuchenstart, schon nach fünf Minuten führte der Gastgeber mit 2:0. Mit einem verwandelten Strafstoß zum 3:0 war die Partie vor der 20. Spielminute fast schon entschieden. Katharina Seidl verkürzte zwar noch einmal auf 1:3, doch zu einer Aufholjagd sollte es nicht mehr kommen – im Gegenteil. Oberau machte im zweiten Durchgang kurzen Prozess, erhöhte auf 5:1 und beförderte Höhenrains Fußballerinnen damit ans Tabellenende der Bezirksoberliga.

Bezirksliga: MTV Dießen – SV 1880 München 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Braunegger (32.), 2:0 Santana Sanchez (40./ET), 3:0 Braunegger (54.), 3:1 Büssenschütt (61.)

Bei brütender Hitze erkämpften sich Dießens Frauen am Samstag den zweiten Saisonsieg innerhalb von vier Tagen. Mit 3:1 rang das Team von Coach Nico Weis zu Hause den SV 1880 München nieder. Die Anfangsviertelstunde gehörte fast ausschließlich den Gästen, dem MTV merkte man die schweren Beine vom Mittwochspiel und die dezimierte Personalsituation an. Dießen versuchte es nach der Trinkpause mit schnellen Kontern – mit Erfolg.

Andrea Bichler setzte sich nach Zuspiel von Nele Baur über die linke Seite durch und legte in die Mitte, wo Laura Braunegger lauerte und zur 1:0-Führung traf. Nur wenige Minuten später verwandelte Julia Stapff einen abgefälschten Eckball zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen zunächst ausgeglichen, ehe Dießen den nächsten Höhepunkt setzen konnte: Laura Braunegger schlenzte den Ball aus halblinker Position sehenswert zur Entscheidung in den Winkel. Die Münchnerinnen blieben anschließend bemüht, konnten aber nur noch auf 1:3 verkürzen.

TSV Rott/Lech – TSV Gilching-A. II 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fritz (30.), 2:0 Rödig (66.), 2:1 Stötzer (88.)

„Der Auftritt war deutlich besser als letzte Woche. Trotzdem ist das noch lange nicht die Form, die wir erreichen wollen“, bilanzierte Trainer Bozhidar Bozhkov nach der 1:2-Pleite von Gilchings Reserve-Fußballerinnen in Rott am Samstag. Besonders in der Anfangsviertelstunde war eine klare Steigerung im Vergleich zur 1:8-Auftaktklatsche gegen Gerolfing erkennbar. Gilchings Zweitvertretung spielte mutig nach vorne und hätte mehrfach in Führung gehen können – gleich zweimal rettete das Aluminium für die Gastgeber.