Gilching II verliert Derby – Pöcking und Starnberg erfolgreich

Die nächsten Testspiele sind gespielt. Alling feiert einen Derbysieg in Gilching, während Stockdorf knapp bei der SG Söcking/Starnberg verliert.

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching hat eine intensive Trainingswoche hinter sich. „Wir haben viel Wert auf Kraftausdauer gelegt“, berichtete Spielertrainer Tobias Hänschke. Dass sein Kreisliga-Team am Samstag das Testspiel gegen Ortsnachbar Alling verlor, stand für ihn damit im Zusammenhang. „Uns hat etwas die Spritzigkeit gefehlt“, sagte Hänschke. Dennoch wäre seiner Ansicht nach auch ein Remis verdient gewesen. „Wir hatten die besseren Chancen, aber Alling war vor dem Tor effizienter“, analysierte der 34-Jährige.

So., 23.02.2025, 16:30 Uhr

Schon ab der ersten Minute musste sein junges Team einem Rückstand hinterherlaufen. Allings Angreifer Maximilian Grolik blockte ein Zuspiel von Keeper Tobias Höllrich ab, und der Ball flog direkt ins Tor. Gut zehn Minuten später konnte Gilchings Youngster Elias Ritter nach einer schönen Kombination ausgleichen. „Unser Jüngster hat eiskalt abgeschlossen“, lobte Hänschke. Beim Unentschieden blieb es aber nicht lange, ein Allinger Befreiungsschlag mutierte zur Torvorlage, und Grolik hob den Ball über Höllrich hinweg zum 2:1 für den Kreisklassisten ins Netz. In der Folge vergaben die Gilchinger mehrere Möglichkeiten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff legte Allings Christian Schultes nach einer nicht konsequent geklärten Standardsituation das dritte Tor für die Gäste nach.

Kreisklasse

SC Pöcking-P. – TSV Perchting-H.⇥2:0

Alter schützt vor Toren nicht. Das hat Markus Schulz, der spielende Co-Trainer und Torjäger der Pöckinger Kreisklasse-Fußballer, am Samstag einmal mehr bewiesen. Beim 2:0-Testspielsieg gegen den A-Klassisten aus Perchting erzielte der Routinier beide Tore. „Es war ein chancenarmes Spiel, aber er hat mit seinen 42 Jahren den Unterschied gemacht“, musste auch TSV-Trainer Tobias Luppart, früher selbst Pöckinger, anerkennend feststellen. Schulz traf in der 21. und 85. Minute, einmal per direkt verwandeltem Freistoß, einmal durch einen Distanzschuss aus gut 20 Metern mit seinem vermeintlich schwächeren linken Fuß. „Ich bewundere ihn dafür. Mein Körper würde das nicht mehr mitmachen“, sagte der drei Jahre jüngere Luppart, der Schulz schon seit Sandkastenzeiten kennt und seine eigene Spielerlaufbahn bereits vor einiger Zeit beendet hat.

Für Luppart war es nicht nur ein schönes Wiedersehen mit dem SCPP, sondern trotz der Niederlage ein gelungener erster Test in der Wintervorbereitung. „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem Spiel. Dafür, dass Pöcking eine Liga höher spielt und auch schon länger im Training ist, war es wirklich gut“, betonte der Trainer der Perchtinger.

A-Klasse

SG Söcking/Starnberg – TV Stockdorf⇥2:1

Ihre erste offizielle Vorbereitungspartie des Jahres haben die Fußballer aus Söcking und Starnberg erfolgreich bestritten. Im Duell zweier A-Klassisten setzte sich die Spielgemeinschaft knapp gegen die Gäste aus dem Würmtal durch. Dabei hatte der Spitzenreiter der A-Klasse 5 aufgrund einiger Ausfälle – krankheits- und verletzungsbedingt – nicht in Bestbesetzung antreten können. Unter anderem stand Routinier Stefan Meininger zwischen den Pfosten. Co-Trainer Sascha Grießhammer sah in der frühen Phase der Vorbereitung daher noch keine Wunderdinge von seiner Mannschaft. „Für den ersten Test war es in Ordnung“, bilanzierte er.

Im ersten Durchgang hielten die Gastgeber das Heft des Handelns in der Hand. Luca Di Stasi (22.) und Mujo Causevic (43.) sorgten mit ihren Treffern für die 2:0-Pausenführung der Elf von Cheftrainer Gerald Lang. „Wir hätten zur Halbzeit auch schon höher führen können. Hinten raus haben wir es dann leider noch eng werden lassen“, sagte Grießhammer. Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die Stockdorfer deutlich, konnten aber nur noch durch Michael Wallner kurz vor Schluss verkürzen (83.). „Vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich uns sehr stak gesehen“, sagte TVS-Trainer Darko Kadr. „Dafür, dass es erst die zweite richtige Einheit für die erste Mannschaft war, bin ich mehr als zufrieden.“