Gilching II kämpft um den Klassenerhalt: Real Kreuth gastiert

Vor gut einem Jahr hoffte man in der Fußballabteilung des TSV Gilching-Argelsried vergeblich auf Relegationsspiele: Die erste Herrenmannschaft stieg direkt aus der Landesliga in die Bezirksliga ab, und die Reserve, die lange in der Kreisliga auf Kurs in Richtung Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga gelegen hatte, wurde somit um diese Chance gebracht und landete ohne Ziel vor Augen letztlich auf Rang drei.

TSV Gilching-Argelsried II empfängt den FC Real Kreuth zum Auftakt der Relegation

Diese Saison ist für die Gilchinger Zweite ganz anders verlaufen. Bis zum abschließenden Spieltag war für das Team von Trainer Robert Brand und Spielertrainer Tobias Hänschke sogar noch der direkte Abstieg möglich. Als Drittletzter der Kreisliga 2 löste Gilching II schließlich das Ticket für die Relegation, in der es nun in Hin- und Rückspiel gegen den FC Real Kreuth, Zehnter der Kreisliga 1, um den Klassenerhalt geht. Der TSV startet mit einem Heimspiel am heutigen Donnerstag (18.30 Uhr), ehe er am Sonntag (14 Uhr) in Richtung Tegernsee reist.