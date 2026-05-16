Gilching II holt sich gegen Weßling Verstärkung aus der Bezirksliga

Auf Tobias Hänschke wartet in der nächsten Saison eine neue Rolle beim TSV Gilching-Argelsried. – Foto: Dieter Metzler

„Unterpfaffenhofen spielt sehr konstant und ist wohl kaum noch einzuholen“, urteilt SCW-Coach Milan Lapuh. Er hat für seine letzten Partien an der Seitenlinie nur einen Wunsch. „Ich hoffe auf drei weitere gute Spiele meiner Mannschaft“, sagt Lapuh, der seit Längerem seinen Abschied vom Sportclub angekündigt hat (wir berichteten). Nach der Winterpause präsentierte sich der SCW sehr stabil, seit der bitteren Derby-Niederlage gegen den TSV Oberalting-Seefeld im ersten Spiel des neuen Jahres ist das Team ungeschlagen. „Ich kann nur den Hut ziehen vor meiner Mannschaft“, sagt Lapuh.

Es wird sehr schwer für den SC Weßling , wie in der Vorsaison Vizemeister zu werden. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf Rang zwei in der Kreisliga 2 vier Punkte. Bereits am Wochenende könnte die Entscheidung um die Aufstiegsrelegation fallen. Sollte der SC Unterpfaffenhofen-Germering am Samstag beim TSV 1882 Landsberg II gewinnen, dürften sich die SCW-Fußballer einen Tag später im Derby beim TSV Gilching -Argelsried II (17 Uhr) keine Niederlage leisten.

Hänschke wird wohl Co-Trainer der Ersten beim TSV Gilching-Argelsried

Auch beim Konkurrenten aus Gilching bahnt sich ein Wechsel auf dem Trainerposten an. „Ich werde aller Voraussicht nach in der nächsten Saison Co-Trainer von Christian Rodenwald (Trainer der ersten Mannschaft, Anm.d.Red.) werden“, verkündet Tobias Hänschke. Zunächst muss er aber noch eine Mission vollenden. Wie in der Vorsaison möchte er mit der Reserve den Abstieg aus der Kreisliga verhindern. „Am liebsten diesmal ohne Relegation“, sagt Hänschke. Dazu muss sein Team jedoch eine Lücke von drei Punkten zur Konkurrenz schließen.

Ein Sieg am Sonntag im Nachbarschaftsderby gegen Weßling ist daher dringend nötig, um die Chancen zu steigern. „Wir werden wieder versuchen, so stark wie möglich aufzustellen“, verkündet Hänschke. In Moorenweis klappte dies beim 0:1 vor einer Woche nur bedingt, letztendlich standen mit Daniel Yordanov und Jomarcio Augusto nur zwei Kicker aus dem Bezirksliga-Kader in der ersten Elf. Gianmauro Masella (Erkrankung), Jonathan Krukow (Arbeit) und Alper Diker (angeschlagen) hatten kurzfristig abgesagt. Diesmal stehen die Zeichen bei den Hausherren aber deutlich besser. Eben jenes Trio sollte am Sonntag zur Verfügung stehen. Dazu rückt Oliver Henecka in den Kader. Der Spielertrainer der dritten Mannschaft zeigte seine Klasse in dieser Saison bereits in der Bezirksliga. Tarik Kluge muss dagegen noch eine Partie gesperrt aussetzen.

SC Weßling sieht Gilching in der Favoritenrolle

Der Nachbar weiß, was auf ihn am Sonntag zukommt. „Die Favoritenrolle liegt bei Gilching. Das ist keine normale Kreisliga-Mannschaft mehr“, urteilt Lapuh. „Es ist auch völlig legitim, was sie machen“, so der SCW-Coach weiter. Die Gäste hadern nicht, sondern freuen sich auf die anspruchsvolle Herausforderung. Um diese zu meistern, müssen sie den Ausfall von Luis März-Vorisek (Adduktorenprobleme) kompensieren. Der Angreifer ist mit zehn Toren und zwölf Vorlagen einer der Topscorer der Kreisliga 2.

Gespielt wird an der Talhofstraße aller Voraussicht nach auf Kunstrasen. „Die anderen Plätze sind sehr trocken und sehr beansprucht“, sagt Gilchings Spielertrainer Hänschke. Sein Team ist gegen den Konkurrenten aus Weßling seit vier Partien sieglos (drei klare Niederlagen, ein Unentschieden). Das soll sich am Sonntag ändern.