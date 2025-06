Gilching fertigt Tabellennachbarn ab – Böck erzielt goldenen Treffer für Landsberied

Eher ruhig ausklingen lassen haben die B-Klassisten des Landkreises die Saison. Nicht mehr ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem BVTA Fürstenfeldbruck und dem TSV Moorenweis II sowie zwischen dem FC Puchheim II und dem SV Althegnenberg II. Sie wurden jeweils zugunsten der Gastgeber gewertet. Als Aufsteiger standen seit längerem bereits der SV Puch (Gruppe 1) und der TSV Gernlinden (Gruppe 2) fest. In der Gruppe 1 gibt es keinen Absteiger, da der TSV Geltendorf II seine Mannschaft schon vorzeitig zurückgezogen hatte. Eine Relegationsrunde gibt es in der B-Klasse weder für Aufstieg noch für Abstieg.

RW Überacker II – SpVgg Wildenroth II 0:2 (0:0) – Auf dem Liveticker der Gastgeber herrschte mehr Betrieb als auf dem Spielfeld. Gemeldet werden konnten eher nur Nebensächlichkeiten – immerhin aber auch in der Anfangsphase ein aufregendes Getümmel im Wildenrother Strafraum, das aber letztendlich im Nichts endete. Bemerkenswert war auch eine Parade von Marco Ruprecht, die der Keeper der Rot-Weißen in der 55. Minute hinlegte. Da hatten die Gäste aus Wildenroth im gegnerischen Torwart noch ihren Meister gefunden. Eine Viertelstunde vor Schluss zielte aber Andreas Kerscher aber dann genauer. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff legte Kerscher noch ein weiteres Mal zur endgültigen Entscheidung zugunsten der Spielvereinigung nach.

TSV Gilching III – SV Kottgeisering 7:1 (5:1) – Eigentlich war es ein Duell unter Tabellennachbarn. Doch davon konnte nur eine gute halbe Stunde lang die Rede sein. Den frühen Gästetreffer, den Fabian Mahr in der zweiten Minute erzielt hatte, konnten die Gilchinger schnell kontern. In Fahrt kam der TSV allerdings erst ab der 32. Minute, dann aber richtig. Dem Führungstor ließen die Gastgeber innerhalb von zehn Minuten vier weitere folgen. In der zweiten Halbzeit ließ es Gilching ruhiger angehen, kam aber in der Schluss-Viertelstunde doch noch zu zwei weiteren Treffern.