Gilching feiert Arbeitssieg – Dießen kassiert Klatsche – Höhenrain mit Aufwind

Den Dreier der Gilchinger Fußballerinnen am Sonntag konnte man einzig und allein unter dem Prädikat „Arbeitssieg“ verbuchen. Der Bezirksoberligist setzte sich zu Hause knapp mit 1:0 (1:0) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Altötting durch. „Es war definitiv kein schönes Fußballspiel. Das Positivste an der Geschichte ist das Ergebnis“, sagte Trainer Christoph Meißner. Dabei war der Gastgeber schon nach 13 Minuten durch Lea Jansen in Führung gegangen.

Einen rabenschwarzen Tag erlebten die Bezirksoberliga-Frauen des MTV Dießen am vergangenen Wochenende. Der akut abstiegsbedrohte Klub vom Ammersee fing sich am Sonntagabend eine derbe Klatsche in Röhrmoos ein und kam mit 0:9 (0:3) unter die Räder. Dabei hätte es zur Halbzeit auch gut und gerne 3:3 stehen können, denn Chancen hatte der MTV mehr als genug. Seine Möglichkeiten konnte jedoch nur der Gastgeber nutzen, so wurden beim Stand von 3:0 für Röhrmoos die Seiten gewechselt.

Mit dem schnellen 4:0 nach der Pause war die Moral der Weis-Truppe dann endgültig gebrochen. Während Dießen seine Torchancen munter liegen ließ, erzielte die Heimelf ein Traumtor nach dem anderen. Am Ende stand für die Fußballerinnen des MTV Dießen die höchste Pflichtspielniederlage, seitdem Trainer Nico Weis an der Seitenlinie steht – ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. In den kommenden Wochen müssen die Rot-Weißen dringend punkten, um die rote Zone zu verlassen.

Es läuft immer besser für die Fußballerinnen des FSV Höhenrain. Seit der neue Trainer Stephan Loof an der Seitenlinie steht, haben die Blau-Weißen noch nicht einmal verloren. Mit dem 2:0-Heimerfolg über den FFC 07 Bad Aibling gab es am Sonntag sogar den dritten Sieg in Folge. „Ich bin absolut begeistert von der Mannschaft. Dass sie alles so schnell umsetzt, war nicht erwartbar“, sagte Loof.

Mit Bad Aibling traf Höhenrain diesmal sogar auf ein Bezirksoberliga-Spitzenteam, das im Vorfeld der Partie die beste Offensive der Liga stellte. Trotzdem hatte die FSV-Defensive den Gegner ab Minute eins im Griff und ließ nahezu nichts zu. Dafür adelte der Trainer sein Team: „Was die Viererkette wegverteidigt hat, war überragend. Das war schon fast Bayernliga-Niveau.“ Vor dem gegnerischen Tor selbst ernsthaft gefährlich wurde Höhenrain allerdings erst im zweiten Durchgang.

Zunächst war es Karina Uhle, die in der 65. Minute nach einer Ecke zur verdienten Führung traf. Auch das Pressing des Gastgebers griff immer besser, so sorgte Kristin Möhwald nach einem hohen Ballgewinn eine Viertelstunde vor Schluss für den 2:0-Endstand. „In der Pause haben wir eine Kleinigkeit umgestellt und hatten dann viele gute Tormöglichkeiten. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können“, meinte Loof.