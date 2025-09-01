Gilching-Coach Rodenwald trotz Kantersieg unzufrieden: „Wollten zu Null spielen“

Mit 5:1 (4:0) beim weiter punktlosen Tabellenletzten, SV Polling, gewonnen, obwohl sie auf einige arrivierte Kräfte hatten verzichten müssen: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried schleichen sich langsam, aber sicher in die Spitzengruppe vor. Dennoch war Christian Rodenwald mit der Partie beim Aufsteiger nicht vollständig zufrieden. „Es gibt noch einige Kritikpunkte, an denen wir ansetzen müssen“, stellte der ehrgeizige Coach klar. Besonders mit der Spielkontrolle war er nicht rundum glücklich, vor allem in der zweiten Halbzeit. „Da erwarte ich mehr“, sagte er. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits 4:0. „Offensiv sind wir definitiv treffsicherer als in der vergangenen Saison“, freute sich Rodenwald. Sein Team hat nach sechs Spielen bereits genau so viele Treffer erzielt wie in der gesamten Hinrunde vor einem Jahr (16).

Beim frühen 1:0 durch einen Eckball von Ben Bauer sah der gegnerische Keeper nicht gut aus. Auf dem engen Pollinger Platz legten die Gäste schnell nach. Manuel Eichberg unterstrich seine Topform mit einem Doppelpack, dazwischen gelang Neuzugang Daniel Yordanov sein erstes Pflichtspieltor für den TSV. Eine Hoffnung der Gilchinger erfüllte sich am Sonntagnachmittag jedoch nicht. „Es war eine klare Vorgabe, endlich mal zu null zu spielen“, teilte Rodenwald mit. Doch auch diesmal schaffte das seine Elf nicht. Der eingewechselte Michael Schwinghammer nutzte eine Unaufmerksamkeit in der TSV-Defensive zur Ergebniskosmetik für die insgesamt klar unterlegenen Gastgeber (70.).