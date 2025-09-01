Gilching-Coach Rodenwald trotz Kantersieg unzufrieden: „Wollten zu Null spielen“

Trotz des klaren Sieges ärgerte sich Trainer Christian Rodenwald über das Gegentor. Neuzugang Fleddermann feierte sein Debüt.
Mit 5:1 (4:0) beim weiter punktlosen Tabellenletzten, SV Polling, gewonnen, obwohl sie auf einige arrivierte Kräfte hatten verzichten müssen: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried schleichen sich langsam, aber sicher in die Spitzengruppe vor. Dennoch war Christian Rodenwald mit der Partie beim Aufsteiger nicht vollständig zufrieden. „Es gibt noch einige Kritikpunkte, an denen wir ansetzen müssen“, stellte der ehrgeizige Coach klar. Besonders mit der Spielkontrolle war er nicht rundum glücklich, vor allem in der zweiten Halbzeit. „Da erwarte ich mehr“, sagte er. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits 4:0. „Offensiv sind wir definitiv treffsicherer als in der vergangenen Saison“, freute sich Rodenwald. Sein Team hat nach sechs Spielen bereits genau so viele Treffer erzielt wie in der gesamten Hinrunde vor einem Jahr (16).
Beim frühen 1:0 durch einen Eckball von Ben Bauer sah der gegnerische Keeper nicht gut aus. Auf dem engen Pollinger Platz legten die Gäste schnell nach. Manuel Eichberg unterstrich seine Topform mit einem Doppelpack, dazwischen gelang Neuzugang Daniel Yordanov sein erstes Pflichtspieltor für den TSV. Eine Hoffnung der Gilchinger erfüllte sich am Sonntagnachmittag jedoch nicht. „Es war eine klare Vorgabe, endlich mal zu null zu spielen“, teilte Rodenwald mit. Doch auch diesmal schaffte das seine Elf nicht. Der eingewechselte Michael Schwinghammer nutzte eine Unaufmerksamkeit in der TSV-Defensive zur Ergebniskosmetik für die insgesamt klar unterlegenen Gastgeber (70.).
Den Schlusspunkt setzte aber Gilching durch zwei Joker: Jasin Ukas Ecke wurde von Jomarcio Augusto per Kopf versenkt (86.). Die Youngster kennen sich aus gemeinsamen Jugendzeiten beim SC Unterpfaffenhofen-Germering und spielen seit diesem Sommer auch zusammen beim TSV. „Die Jungs durften natürlich ein bisschen feiern, aber das nächste schwere Spiel ist nicht weit“, sagte Rodenwald.
Bereits am Freitag (19.30 Uhr) erwartet seine Mannschaft zu Hause Nachbar TSV Geiselbullach. Dann könnte auch Louis Fleddermann wieder mit dabei sein. Der Neuzugang, der zuletzt verletzungsbedingt lange pausiert hatte, wurde am Sonntag zum ersten Mal eingewechselt. Er kam in der 70. Minute für Bauer ins Spiel. Der 21-Jährige spielte zuletzt vor zwei Jahren für die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga. Dort hatte er auch seine letzten Jugendjahre verbracht. „Er hat schon länger bei uns mittrainiert. Er ist ein guter Junge mit viel Potenzial“, lobte Rodenwald Fleddermann, der vor seiner Zeit in Haching beim FC Bayern gespielt hatte. Er vergrößert den Kader des TSV weiter. „Wenn man unsere Ausfälle sieht, ist das auch nötig“, so Rodenwald, der am Sonntag mit fünf Feldspielern auf der Bank auskommen musste.