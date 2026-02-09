Gilching-Argelsried erlebt rabenschwarzen Tag – Planegg weiter im Flow

Kein Vorbeikommen war für den TSV Feldafing um Luis Schäffler (r.) am SC München. – Foto: Dagmar Rutt

Vinzenz Wolf und Manuel Eichberg verletzen sich schwer. Für den TSV Gilching-Argelsried könnte das zum großen Problem werden.

Es war ein rabenschwarzer Samstag für den TSV Gilching. Das lag weniger an der erneut eher mäßigen Leistung in einem Vorbereitungsspiel, sondern an zwei großen Schreckmomenten. Vinzenz Wolf (Sprunggelenk) und Manuel Eichberg (Knie) könnten sich jeweils schwer verletzt haben, eine längere Pause droht beiden Offensivspielern. „Das ist so unfassbar bitter“, klagte TSV-Coach Christian Rodenwald. Sommerneuzugang Wolf hatte sich bereits im Sommertest gegen Bad Wörishofen schwer verletzt und war lange ausgefallen. Eichberg war nach langer Verletzungshistorie in dieser Saison zum großen Leistungsträger in der Offensive geworden, ist mit zehn Treffern der beste Torjäger des Fußball-Bezirksligisten.

Dass die Hausherren nach Elfmeterrückstand (42.) die Partie durch einen Doppelpack von Louis Fleddermann (45.+1, 46.) noch drehten, konnte Rodenwalds Laune kaum aufhellen. Zumal seine Elf ihr Potenzial gegen den schwäbischen Bezirksligisten, der gerade erst in die Vorbereitung eingestiegen war, kaum zeigte: „Viele haben sich heute nicht angeboten“, analysierte Rodenwald. Bereits am Dienstag testen die Gilchinger erneut: Um 19.30 Uhr steht die Partie beim Landesligisten SV Aubing auf dem Programm. Gespielt wird auf der Bezirkssportanlage an der Kronwinkler Straße in München.

Der Spieltagskader wird kleiner, die Ergebnisse gestalten sich knapper – doch das sind keine Gründe für Pero Vidak, sich Sorgen zu machen. Schließlich traten seine aufstiegsambitionierten Bezirksliga-Fußballer auch in ihrem dritten Vorbereitungsspiel zu Vidaks Zufriedenheit auf: Der SVP gab gegen Holzkirchen spielerisch den Ton an, ließ keine zwingenden Chancen zu und gewann nach den beiden deutlichen Siegen zuletzt (11:1, 4:1) diesmal knapper auch sein drittes Testspiel des Jahres gegen einen Bezirksligisten.

Nur mit der Chancenverwertung am Samstag war Planeggs Coach nicht unbedingt zufrieden: „Wir hatten schöne Aktionen, bei denen sich die Spieler leider nicht belohnt haben.“ Defensiv hingegen ließ der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd im Heimspiel gegen den Dritten der Ost-Staffel nichts anbrennen. „Ich freue mich, dass wir zu null gespielt haben – und das verdient“, stellte Vidak klar.

Tino Pticar brachte die Schwarz-Blauen früh in Führung (7.). Anschließend konnten die Gäste aus Holzkirchen die Begegnung lange offen gestalten. „Das ist eine stabile Mannschaft“, sagte Vidak über den langjährigen Landes- und Bayernligisten. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Fabijan Podunavac mit dem 2:0 aber den Deckel drauf.

TSV Feldafing – SC München 1:5 (0:2)

Der Feldafinger Vorbereitungsstart ist ernüchternd verlaufen. Am Samstag unterlagen die Fußballer vom Starzenbach dem SC München deutlich. „Wir hatten keine Chance“, resümierte Trainer Jürgen Mergner und mahnte bezüglich der anstehenden Kreisklasse-Rückrunde: „So wird es nicht für den Klassenerhalt reichen. Ich hoffe, das hat jeder gemerkt. Wir müssen noch viel tun.“ Aufgrund schwieriger Platzverhältnisse befinden sich die Feldafinger erst seit einer Woche im Mannschaftstraining, das Testspiel fand auf dem Kunstrasen in Berg statt.

Der Trainingsvorsprung der Gäste aus der Kreisklasse München war nicht zu übersehen. „Sie sind natürlich eine Spitzenmannschaft, deutlich weiter und haben schon Testspiele absolviert“, ordnete Mergner ein. Trotzdem sei es eine „Lehrstunde“ für seine Elf gewesen. In der besten Phase des TSV, direkt nach der Pause, gelang Mathis Hofmann der Anschlusstreffer (50.), doch danach übernahm der SCM wieder das Ruder und gewann auch in der Höhe verdient. Mergner: „Es kann nur aufwärtsgehen.“

TSV Erling-Andechs – SGM Sießen/Wain 8:2 (4:1)

Ihr erstes Testspiel in der laufenden Winter-Vorbereitung hatten die Fußballer vom Heiligen Berg bereits im Sommer-Trainingslager mit Sießen/Wain aus der Kreisliga Oberschwaben in Baden-Württemberg vereinbart. „Sie wollten unbedingt zu uns kommen und im Kloster übernachten“, erklärte Kevin Enzi, Spielertrainer des TSV.

In die Tat umgesetzt, wurden die Gäste am Samstag sportlich früh überrumpelt. Die Hausherren legten einen selten gesehenen Blitzstart hin und führten nach sieben Minuten durch Tore von Jakob Sontheim, Dominik Schlehhuber und zweimal Marius Pfänder 4:0. Auch nach der Pause blieb Erling am Drücker, Simon Billinger (48.), Jacob Dreyer (61.), Sebastian Vollmar (71.) und Kenan Basic (90.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Am Ende stand ein deutlicher Heimsieg für den Kreisklassisten.