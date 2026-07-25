🗣: Giglberger trotz Niederlage stolz - KSC ärgert sich

Der zweite Spieltag in der Landesliga Südost ist in vollem Gange. Türkgücü hat den Kirchheimer SC besiegt, der FC Unterföhring holte bereits den zweiten Sieg in der noch jungen Saison. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.
Maximilian Riedlmüller, Trainer des Kirchheimer SC: »Am Ende war es ein verdienter Sieg für Türkgücü. Man hat gesehen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Trotzdem ärgern wir uns, da mehr drin gewesen ist.
Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann leider durch das Eigentor ein wenig den Faden verloren. Mit der roten Karte hat sich das Spiel dann verändert, aber leider konnten wir uns nicht mehr die größten Chancen herausspielen.«
Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Es war ein sehr turbulentes Spiel. Wir sind zuerst gar nicht richtig in die Partie reingekommen, Kirchheim hat uns enorm unter Druck gesetzt. Nach dem Hydration-Break haben wir immer besser zu unserem Spiel gefunden, mehr Ballkontrolle gehabt und kurz vor der Halbzeit das 1:0 gemacht. Die Führung war trotzdem ein bisschen unverdient.
In der Halbzeit haben wir ganz klar besprochen, was wir machen wollen. Und keine fünf Minuten danach hat unser Torwart bei einem Pressschlag oder Foul die Rote Karte bekommen. Ich muss meiner Mannschaft echt ein riesiges Kompliment machen, wie sie in Unterzahl verteidigt und aber weiterhin auch Nadelstiche gesetzt hat. Im Defensivverbund haben wir sehr, sehr gut agiert, die Entlastung nach vorne war dafür wichtig. Am Ende haben wir mit 3:0 gewonnen. Das war ein absolut gutes Spiel in die richtige Richtung für uns.«
Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: »Hart erarbeiteter Dreier gegen wirklich top eingestellte Hallbergmooser. In der ersten Halbzeit war es etwas wild, weil die Gegner in der letzten Reihe Mann-gegen Mann-gespielt haben und wir im Gegenzug unser Zentrum nicht zu bekommen haben.
Zur Halbzeit haben wir ein bisschen was angepasst. Danach waren wir defensiv stabiler und haben am Ende knapp gewonnen. Es war ein wirklich gutes, emotionales und trotzdem faires Landesliga-Spiel mit dem glücklicheren Ende für uns!«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Leider haben wir Unterföhring durch individuelle Fehler zu vielen gefährlichen Kontermöglichkeiten eingeladen, die sie dann bei den Toren auch eiskalt ausgenutzt haben. Zudem muss man leider auch festhalten, dass wir die vielen langen Bälle auf Gaedke nicht konsequent unterbinden bzw. wegverteidigen konnten.
In der ersten Halbzeit hat man vor allem in der Phase mit unseren beiden Toren gesehen, dass die Jungs in dieser Saison richtig Spaß machen können. Für solche Kombinationen geht man als Fußballfan ins Stadion. Wir werden weiter dran arbeiten, diesen Fußball über längere Zeit, bestenfalls natürlich über 90 Minuten, zu zeigen. Das Schöne ist, dass es am Dienstag in Schwabing direkt weitergeht.«
Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Nach einfach zu leichten Gegentoren, die wir dem Gegner ermöglichen, ist es es schwer ein positives Ergebnis zu erzielen. Deswegen geht der Sieg für den FC Schwabing natürlich in Ordnung.«
Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Nach dem ersten Spiel standen wir direkt etwas unter Druck, wenn wir unseren Spielplan betrachten. Entsprechend froh sind wir, dass die Jungs die Aufgabe gut gelöst haben. Sehr schön ist auch zu sehen, wie die Männer sich auf neuen Positionen zurecht finden und Verantwortung übernehmen.
Bis zur Halbzeit hatten wir bereits genug Chancen um ein bis zwei Tore mehr zu erzielen und haben das Spiel zu lange offen gehalten und unverständlicher Weise etwas Tempo rausgenommen. Nach der Halbzeit waren wir direkt wieder aktiver und haben uns entsprechend belohnt. Schade ob des späten Gegentors, am Ende war aber nur der Dreier wichtig!«