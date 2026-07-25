🗣: Giglberger trotz Niederlage stolz - KSC ärgert sich

Andreas Giglberger und seines Jungs vom VfB Hallbergmoos lieferten sich eine enge Partie mit dem FC Unterföhring. – Foto: Stefan Schmiedel

Der zweite Spieltag in der Landesliga Südost ist in vollem Gange. Türkgücü hat den Kirchheimer SC besiegt, der FC Unterföhring holte bereits den zweiten Sieg in der noch jungen Saison. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.

Maximilian Riedlmüller, Trainer des Kirchheimer SC: »Am Ende war es ein verdienter Sieg für Türkgücü. Man hat gesehen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Trotzdem ärgern wir uns, da mehr drin gewesen ist.

Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann leider durch das Eigentor ein wenig den Faden verloren. Mit der roten Karte hat sich das Spiel dann verändert, aber leider konnten wir uns nicht mehr die größten Chancen herausspielen.« Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Es war ein sehr turbulentes Spiel. Wir sind zuerst gar nicht richtig in die Partie reingekommen, Kirchheim hat uns enorm unter Druck gesetzt. Nach dem Hydration-Break haben wir immer besser zu unserem Spiel gefunden, mehr Ballkontrolle gehabt und kurz vor der Halbzeit das 1:0 gemacht. Die Führung war trotzdem ein bisschen unverdient.

In der Halbzeit haben wir ganz klar besprochen, was wir machen wollen. Und keine fünf Minuten danach hat unser Torwart bei einem Pressschlag oder Foul die Rote Karte bekommen. Ich muss meiner Mannschaft echt ein riesiges Kompliment machen, wie sie in Unterzahl verteidigt und aber weiterhin auch Nadelstiche gesetzt hat. Im Defensivverbund haben wir sehr, sehr gut agiert, die Entlastung nach vorne war dafür wichtig. Am Ende haben wir mit 3:0 gewonnen. Das war ein absolut gutes Spiel in die richtige Richtung für uns.«