Gigantischer Aufschwung beim SV Bosporus Eltville

Der SV Bosporus Eltville verstärkt sich im Winter mit vielversprechenden Neuzugängen. – Foto: Marcel Faust - Archiv

Eltville. Der SV Bosporus Eltville überwintert in der B-Liga Rheingau-Taunus auf dem ersten Platz, hat indes aus 18 Spielen 16 gewonnen. In der vergangenen Saison dem Abstieg noch knapp entgangen, stehen die Zeichen für die Eltviller nun gut, um wieder in die A-Liga zurückzukehren, aus der man 2024 sang und klanglos abgestiegen war.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Helfen sollen dabei sechs Winter-Neuzugänge, die den Kader punktuell verstärken sollen, wie Sportlicher Leiter Burak Ebrem anklingen lässt: „Es gab sehr viele Spieler, die zu uns wechseln wollten, wir wollten aber keinen Umbruch, sondern gezielte Transfers tätigen. Die Liga ist auf einem hohen Niveau und letztendlich wollten wir nichts dem Zufall überlassen und haben uns Gedanken gemacht, wie wir der Mannschaft insbesondere charakterlich, aber auch spielerisch einen Mehrwert geben können.“

Neben Furkan Mollaoglu (1. FC Kiedrich), Alparslan Akdemir (Schierstein 13), Hakan Gündogdu (SG Schlangenbad) und Jan Asmar (zuletzt FC Oestrich) kommen auch die Brüder André und Dennis Faist von der SG Walluf II. Insbesondere Dennis Faist ist – vor allem für seine Tore – bekannt. In der Saison 2021/2022 (damals noch im Dress der SG RaMa) traf der 36-Jährige in der Kreisoberliga 42-Mal. „Da wir gemerkt haben, dass wir uns im Angriff noch verstärken wollen, war Dennis der bestmögliche Kandidat“, freut sich Ebrem. Gemeinsam mit Gökhan Fidan, dessen Bruder Tugay wegen privater Gründe zum SV Presberg wechseln wird, könnten die beiden womöglich ein Sturm-Duo bilden. Neben Fidan werden auch Adem Yeni (FV 08 Geisenheim) und Emrah Celik (SG Walluf II) den SV Bosporus im Winter verlassen. Erbe des verstorbenen Betreuers Jürgen Müller fortführen

Vom Aufstieg möchte Ebrem zunächst noch nicht sprechen, vielmehr gehe es ihm darum „das Erbe unseres verstorbenen Betreuers Jürgen Müller fortführen. Jürgen hat uns alle im Verein geprägt und gezeigt, dass im Fußball mehr steckt als nur der Sport.“ Jürgen Müller, der als Trainer allseits bekannt ist und war, verstarb im vergangenen Jahr im Alter von 78 Jahren.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Jürgen Müller hat den SV Bosporus nachhaltig geprägt. – Foto: Familie Müller