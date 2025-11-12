Gigantentreffen: FC Engstingen empfängt den TSV Holzelfingen

Am kommenden Spieltag (Samstag 15.11.2025) der Kreisliga A1 Alb steht eines der heißesten Duelle der Saison bevor: Der TSV Holzelfingen trifft auf den FC Engstingen – und dieses Derby verspricht, ein echtes Gigantentreffen zu werden. Beide Teams trennen lediglich 3 Punkte. Mehr Spannung geht kaum.

Der TSV Holzelfingen spielt bisher eine beeindruckende Saison. Unter Trainer Sven Bahnmüller präsentiert sich die Mannschaft als geschlossene Einheit, defensiv stabil und mit viel Offensivdrang. Mit 34 Punkten aus 13 Spielen und einem Torverhältnis von 44:12 hat Holzelfingen gezeigt, dass sie in dieser Saison kaum zu schlagen sind.

Doch der FC Engstingen ist ihnen dicht auf den Fersen. Mit 31 Punkte, aber ein noch stärkerer Offensivwert von 53 Tor(en) sprechen für sich. Das Team hat in dieser Saison schon mehrfach ein Offensivfeuerwerk gezündet.