Gigantenduell an der Hohe Straße – VTA Bonn empfängt MSV Bonn II

VTA Bonn gegen Marokannischer Sport Verein Bonn II
Am kommenden Sonntag, den 2. November 2025, kommt es auf dem Kunstrasenplatz an der Hohen Straße in Bonn zum absoluten Spitzenspiel der Kreisliga C, Gruppe 1. im Kreis Bonn , Tabellenführer VTA Bonn trifft auf den direkten Verfolger, die Zweitvertretung des Marokkanischen SV Bonn II – ein echtes Gipfeltreffen, das Spannung pur verspricht.
Perfekte Bilanz trifft auf Unbesiegbarkeit
Die VTA Bonn marschiert bislang ohne Punktverlust durch die Saison. Neun Spiele, neun Siege, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 67:10 – die Offensive der Bonner ist derzeit das Maß aller Dinge.
Doch der kommende Gegner ist ebenfalls in bestechender Form: Marokkanischer SV Bonn II ist nach acht Siegen und einem Unentschieden weiterhin ungeschlagen und steht nur zwei Punkte hinter der VTA. Beim jüngsten 7:2-Erfolg gegen TuS Germania Hersel II stellte der MSV erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis.
Das Duell der Torfabriken
Wenn am Sonntag der Ball rollt, treffen die beiden treffsichersten Teams der Liga aufeinander. Während die VTA bereits 67 Treffer erzielt hat, kommt der MSV Bonn II auf 43 Tore – Zahlen, die die Angriffslust beider Mannschaften eindrucksvoll belegen.
Beide Teams verfügen über brandgefährliche Angriffsreihen und zeigen Woche für Woche attraktiven Offensivfußball. Wer sich in diesem Gigantenduell durchsetzt, darf sich wohl berechtigte Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft machen.
Schiedsrichter und Spielinfos
Geleitet wird das Spitzenspiel von Bojan Percinkovic. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Hohe Straße, 53119 Bonn.
Mehr Spitzenspiel geht kaum: Die VTA Bonn will ihre perfekte Siegesserie fortsetzen, während der MSV Bonn II seine Unbesiegbarkeit verteidigen und die Tabellenführung erobern möchte. Beide Mannschaften bewegen sich auf einem nahezu identischen Spielniveau – ein Favorit ist im Vorfeld kaum auszumachen. Fußballherz, was willst du mehr?