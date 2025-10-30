Gigantenduell an der Hohe Straße – VTA Bonn empfängt MSV Bonn II Verlinkte Inhalte Kreisliga C1 Bonn VTA Bonn MSV Bonn II

VTA Bonn gegen Marokannischer Sport Verein Bonn II

Am kommenden Sonntag, den 2. November 2025, kommt es auf dem Kunstrasenplatz an der Hohen Straße in Bonn zum absoluten Spitzenspiel der Kreisliga C, Gruppe 1. im Kreis Bonn , Tabellenführer VTA Bonn trifft auf den direkten Verfolger, die Zweitvertretung des Marokkanischen SV Bonn II – ein echtes Gipfeltreffen, das Spannung pur verspricht.

Perfekte Bilanz trifft auf Unbesiegbarkeit



Die VTA Bonn marschiert bislang ohne Punktverlust durch die Saison. Neun Spiele, neun Siege, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 67:10 – die Offensive der Bonner ist derzeit das Maß aller Dinge. Doch der kommende Gegner ist ebenfalls in bestechender Form: Marokkanischer SV Bonn II ist nach acht Siegen und einem Unentschieden weiterhin ungeschlagen und steht nur zwei Punkte hinter der VTA. Beim jüngsten 7:2-Erfolg gegen TuS Germania Hersel II stellte der MSV erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis.