Giganten-Gipfel: Knappe Niederlage für SV AKM (3:4)

Ein echtes Spitzenspiel stand am 7. Spieltag der Kreisliga D3 Köln auf dem Programm: Der Tabellenführer FC Chorweiler empfing den ärgsten Verfolger SV AKM Köln.

Beide Teams starteten mit großem Respekt voreinander in die Partie – man merkte sofort, dass keiner den ersten Fehler machen wollte. Das Spiel war zunächst taktisch geprägt, Torchancen blieben Mangelware.

AKM hatte zwei hochkarätige Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Wie so oft im Fußball fiel daraufhin das Gegentor auf der anderen Seite – 1:0 für den FC Chorweiler. Doch AKM zeigte Moral und antwortete prompt: Tamsir Kane erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss den Ausgleich zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel drehte Chorweiler auf und zog zwischenzeitlich auf 4:1 davon. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagol gab sich nicht auf. Durch Treffer von Sevket Arslan (65‘) und Kapitän Volkan Atasever (82‘) kämpfte sich AKM eindrucksvoll zurück ins Spiel. Am Ende reichte die Zeit jedoch nicht mehr für den Ausgleich.

„Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen. Die Jungs sind nach dem 1:4 stark zurückgekommen. Fünf Minuten länger, und wir hätten den Ausgleich erzielt. Kompliment an meine Jungs“, so Trainer Öztürk Sagol nach dem Abpfiff.

Trotz der knappen 3:4-Niederlage zeigte AKM Köln eine kämpferisch starke Leistung und bleibt weiter oben in der Tabelle.

Ausblick:

Nächste Woche steht das Auswärtsspiel gegen FC Afrika II an – dort soll wieder gepunktet werden.

🔵⚪️⚽️