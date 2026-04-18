Giganten-Gipfel: Kann Hellas die Unbesiegbaren stürzen? von Goran Lopacanin · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Morgen, 13:30 Uhr FC Hellas Augsburg Hellas Augsb KSV BiH Augsburg BiH Augsburg 13:30 live PUSH

Am kommenden Sonntag blickt die Fußballregion auf die A-Klasse Augsburg Mitte. Wenn der FC HELLAS Augsburg den Kultur-Sport-Verein BIH Augsburg empfängt, trifft geballte Offensivkraft auf eine makellose Bilanz. Um 13:30 Uhr rollt der Ball im Duell der Superlative. Es ist das Spiel, auf das die Liga gewartet hat: Der Tabellenzweite fordert den unangefochtenen Spitzenreiter. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein, denn beide Teams strotzen vor Selbstvertrauen.

Die Unbezwingbaren vom KSV BIH Der Kultur-Sport-Verein BIH Augsburg reist mit einer Bilanz an, die fast schon beängstigend wirkt. 17 Spiele, 17 Siege, 51 Punkte – der Ligaprimus hat in dieser Spielzeit noch keinen einzigen Zähler liegen gelassen. Mit beeindruckenden 63 erzielten Treffern stellen sie die gefährlichste Offensive der Liga und scheinen unaufhaltsam Richtung Meisterschaft zu marschieren. Hellas: Der formstarke Jäger Doch die Gastgeber vom FC HELLAS Augsburg sind alles andere als Kanonenfutter. Die Mannschaft ist seit sieben Partien ungeschlagen und untermauerte ihre Ambitionen zuletzt mit einem souveränen 4:2-Sieg gegen den TSV Pfersee II. Mit 35 Punkten auf dem Konto hat sich Hellas fest auf Rang zwei etabliert.