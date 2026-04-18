Giganten-Gipfel: Kann Hellas die Unbesiegbaren stürzen?

Am kommenden Sonntag blickt die Fußballregion auf die A-Klasse Augsburg Mitte. Wenn der FC HELLAS Augsburg den Kultur-Sport-Verein BIH Augsburg empfängt, trifft geballte Offensivkraft auf eine makellose Bilanz. Um 13:30 Uhr rollt der Ball im Duell der Superlative.
Es ist das Spiel, auf das die Liga gewartet hat: Der Tabellenzweite fordert den unangefochtenen Spitzenreiter. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein, denn beide Teams strotzen vor Selbstvertrauen.
Der Kultur-Sport-Verein BIH Augsburg reist mit einer Bilanz an, die fast schon beängstigend wirkt. 17 Spiele, 17 Siege, 51 Punkte – der Ligaprimus hat in dieser Spielzeit noch keinen einzigen Zähler liegen gelassen. Mit beeindruckenden 63 erzielten Treffern stellen sie die gefährlichste Offensive der Liga und scheinen unaufhaltsam Richtung Meisterschaft zu marschieren.
Doch die Gastgeber vom FC HELLAS Augsburg sind alles andere als Kanonenfutter. Die Mannschaft ist seit sieben Partien ungeschlagen und untermauerte ihre Ambitionen zuletzt mit einem souveränen 4:2-Sieg gegen den TSV Pfersee II. Mit 35 Punkten auf dem Konto hat sich Hellas fest auf Rang zwei etabliert.
Besonders die Offensivabteilung der Griechen macht Hoffnung:
Torschnitt: Über 2,61 Treffer pro Spiel.
Gesamtbilanz: 47 Tore (zweitbeste Offensive hinter dem KSV).
Formkurve: Elf Siege insgesamt, davon drei Siege und zwei Remis aus den letzten fünf Partien.
Statistisch gesehen treffen hier die beiden „Tormaschinen“ der Liga aufeinander. Während der KSV BIH als klarer Favorit in die Partie geht, ist der FC HELLAS fest entschlossen, die Serie der Gäste zu brechen und ihnen „in die Suppe zu spucken“.
Das Selbstbewusstsein der Hausherren ist nach der jüngsten Erfolgsserie groß genug, um dem Tabellenführer den ersten echten Härtetest der Saison zu liefern. Werden die „Unbesiegbaren“ ihre weiße Weste wahren, oder gelingt Hellas der große Coup im Aufstiegskampf?
Anstoß: Sonntag, 13:30 Uhr Ort: Sportanlage des FC HELLAS Augsburg