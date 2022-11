Giftige Zweikämpfe und ein knapper Sieg: Raistinger Beton hält gegen Denklingen Derby vor der Winterpause

Raisting – Freuen durften sich am Ende die Raistinger, die sich mit ihrem Lieblingsresultat in dieser Saison, einem 1:0 (1:0)-Erfolg, in die Winterpause verabschiedeten.

Hände schütteln, abklatschen oder sich ignorieren. Wie würden sich SVR-Spielertrainer Johannes Franz und Denklingens Coach Markus Ansorge nach Spielende verhalten, nachdem das ehemals freundschaftliche Verhältnis seit dem Hinspiel merklich abgekühlt war. Die Antwort lautete: Nummer drei. Ansorge stapfte auf dem Weg in die Kabine missmutig an Franz vorbei, der sich angeregt mit einem Mitspieler unterhielt, ohne sich eines Blickes zu würdigen.

Die Laune war beim Raistinger Coach – nicht überraschend – besser. „Unser Sieg geht meines Erachtens in Ordnung, auch wenn wir heute das nötige Spielglück hatten“, urteilte Franz. Er räumte aber ein, dass Denklingen mehr Spielanteile und Torschüsse gehabt habe. „Der VfL war einen Tick besser, aber wir hätten in der zweiten Hälfte ein paar Aktionen besser ausspielen und das zweite Tor machen müssen“, ergänzte Franz. „Ich kann meiner Mannschaft vom Engagement her keinen Vorwurf machen“, bilanzierte Ansorge mit enttäuschter Miene. „Eigentlich dürfen wir das Spiel nicht verlieren. Aber wenn man hinten drinsteht, passiert das halt“, so Ansorge, für den ein Unentschieden das gerechte Resultat gewesen wäre.

Sein Team brauchte allerdings ein paar Minuten, um bei windigem und kühlem Herbstwetter auf Betriebstemperatur zu kommen. Diesen Umstand nutzte der SVR sofort aus. Auf Zuspiel von Markus Riedl setzte sich David Hendel im VfL-Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch. Danach landete der Ball bei Benedikt Multerer und der netzte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (4.). „Das Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Franz. Die Raistinger rührten danach ordentlich Beton an. Chancen blieben Mangelware, stattdessen dominierten viele giftige Zweikämpfe, in denen keine der beiden Seiten zurücksteckte, das Geschehen. Erst nach etwa einer halben Stunde wurden die Aktionen der Gäste griffiger. Armin Sporer versuchte es aus der Distanz (28.). Die gute Flanke von Hannes Rambach vor den Raistinger Kasten fand keinen Abnehmer (30.). Auch die Möglichkeit von Dominik Karg (34.) und die Einzelaktion von Simon Ried (40.) brachten keinen Ertrag für den VfL. Kurz vor der Pause hatte Raistings Keeper Urban Schaidhauf Glück, dass der Unparteiische bei einem verunglückten Rückspiel von Thomas Bretthauer, das der SVR-Keeper mit der Brust und Arm klärte, weiterspielen ließ.