Gifhorn zeigt "riesige Mentalität" und gewinnt zu Neunt in Northeim

„Das Spiel in Northeim fand auf einem Kunstrasen mit sehr viel Granulat statt. Also waren die äußeren Bedingungen für uns schwierig, denn wir trainieren und spielen ja nur auf Rasen“, berichtete MTV-Co-Trainer Holger Ringe nach dem Spiel. „Aber ich muss sagen, dass die Jungs das heute richtig, richtig gut gemacht haben.“

Von Beginn an übernahmen die Gifhorner das Kommando und erspielten sich mehr Spielanteile. Nach einer Ecke von Jovan Hoffart war Til Steding (24.) per Kopf zur Stelle und traf zur verdienten Führung. „Ein sehr, sehr schönes Kopfballtor – stand richtig schön in der Luft“, lobte Ringe. Kurz darauf musste sich MTV-Keeper Merlin Thiel bei einer Großchance der Gastgeber auszeichnen. „Er hält uns da mit einem super Reflex im Spiel– das war richtig stark.“

Nach der Pause wurde die Partie zunehmend hektisch. „Der Schiedsrichter hat einfach zu viel laufen lassen, hat es nicht mehr im Griff gehabt. Dann wollte er härter durchgreifen – aus meiner Sicht zu einseitig“, kritisierte Ringe die Spielleitung. So kam es, dass der Aufsteiger die Partie letztendlich in doppelter Unterzahl beendete.

Trotz der aufkommenden Hektik erhöhte Gifhorn in der 70. Minute: Julio Rodrigues traf nach starker Balleroberung und Vorarbeit von Charlie Kolmer sehenswert zum 2:0. „Ein super herausgespieltes Tor, trocken aus 18 Metern in die lange Ecke“, schwärmte der Coach.

In der Schlussphase kam der MTV durch zwei Gelb-Rote Karten in Bedrängnis. Sowohl Jovan Hoffart (82.) als auch Til Eike Bahr (93.) mussten vorzeitig vom Feld. Zudem erhielt Northeim in der 89. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter, den Thierry Ngoudjou Patigo zum Anschluss verwandelte. Aus meiner Sicht war das absolut zu hart und unnötig“, so Ringe bezogen auf die Platzverweise und den Elfmeter.

Die Gifhorner verteidigten den knappen Vorsprung in Unterzahl mit großem Einsatz. „Riesen Kompliment an meine Mannschaft, dass wir das zu neunt über die Zeit gerettet haben. Die Jungs haben sich in alles reingeworfen, riesige Mentalität gezeigt.“

Den Matchwinner hatte Ringe schnell ausgemacht: „Ganz klar Merlin Thiel – super gehalten nach hinten raus.“ Trotz der hektischen Schlussphase blieb das Fazit positiv: „Die besseren und klareren Chancen hatten wir. Machen wir das 3:0, ist das Spiel durch. Aber so ist Fußball. Wir haben Paroli geboten und alles sehr gut wegverteidigt.“

Am Ende zählen im Fussball faktisch nur die drei Punkte und die gingen auch im siebten Spiel in Folge an den MTV Gifhorn, der weiter auf Platz zwei hinter Vorsfelde steht. Northeim hingegen rutschte nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Partien auf Rang zehn ab.