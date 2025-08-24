Gifhorn und Bleckenstedt makellos, Kästorf weiter punktlos

In der Landesliga Braunschweig gehen Germania Bleckenstedt und der MTV Gifhorn im Gleichschritt vorne weg, nachdem der 1. SC Göttingen die erste Saisonniederlage kassierte. RW Volkmarode hingegen konnte den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der Landesliga feiern..

Im Duell zwischen dem VfB Fallersleben und den Freien Turnern Braunschweig gab es keinen Sieger. Nach der Führung durch Carlo Fischer (24.) glichen die Gäste durch Joker Luca Faustmann (68.) aus. Die Freien Turner bleiben zwar unbesiegt, verlieren aber die ersten zwei Punkte der Saison.

Der BSC Acosta feierte seinen ersten Saisonsieg: Gegen Eintracht Northeim trafen Niklas Neudorf (45.) und Joel Robin Glaub (63.) zum verdienten 2:0-Erfolg. Northeim fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakt stehenden Gastgeber. Für Acosta war es der vierte Sieg in Serie gegen Eintracht Northeim.

Der MTV Gifhorn setzte sich im Aufsteigerduell souverän mit 3:1 gegen Germania Wolfenbüttel durch. Bereits vor der Pause hatten Julio Rodrigues (27.), Jovan Hoffart (36.) und Simone De Gaetani (42.) für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar verkürzte Malik Ali (67.) noch für die Gäste, doch mehr ließ die stabile Gifhorner Defensive nicht zu. Einziger Wermutstropfen: Torschütze Rodrigues sah später Gelb-Rot (75.). Dritter Sieg im dritten Spiel für Gifhorn.

Turbulent ging es in Göttingen zu: Der 1. SC Göttingen 05 unterlag dem ambitionierten SSV Vorsfelde mit 2:4. Nach einem 0:3-Rückstand kämpften sich die Gastgeber durch Benedict Chandra (69.) und Maximilian Herwig (76.) zwar noch einmal zurück, doch Dustin Reich (87.) machte alle Hoffnungen zunichte. Es bleibt also dabei: Göttingen 05 kann gegen Vorsfelde nicht gewinnen und das seit nun 13 Partien.

Germania Bleckenstedt setzte seine gute Frühform fort und gewann zu Hause mit 2:0 gegen Aufsteiger Sülbeck/Immensen. Kapitän Jan-Philip Meinhardt (45.+1) brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, ehe Andrea Rizzo (71.) den Deckel draufmachte. Die Elf von Gökhan Arikoglu steht damit weiter makellos da, während der Aufsteiger bei null Punkten bleibt.

Der SSV Kästorf verliert auch das dritte Spiel der Saison und bleibt punktlos. Das Tor des Tages erzielte Vadim Wiedenmeier (67.). Kästorf tat sich schwer, offensiv Durchschlagskraft zu entwickeln. Der Bovender SV bleibt unbesiegt und untermauert seine Ambitionen.