Gifhorn siegt im Torfestival, Hillerse gewinnt Spitzenspiel

Während der SV Gifhorn beim spektakulären 6:3 in Schwülper seine Offensivstärke unterstreicht, gewinnt der TSV Hillerse das Verfolgerduell bei Lupo Martini Wolfsburg II souverän. Hankensbüttel holt einen späten Auswärtssieg, Hehlingen punktet dreifach beim TV Jahn, und Ehmen sowie Isenbüttel teilen sich die Punkte in einem intensiven Duell auf Augenhöhe.
Hillerse setzte im direkten Duell um Platz zwei ein klares Zeichen und profitierte zunächst von einem Eigentor durch Vincenzo Catapano (12.). Moritz Sandte (26.) und Michel Lahmann (45.) erhöhten zur komfortablen Pausenführung, und trotz des Anschlusstreffers von Hassan Mustapha (52.) blieb Lupo ohne Punkte. Nick-Jonas Borgfeld (83.) sorgte für den Endstand, wodurch Hillerse seinen zweiten Platz festigt und punktgleich mit Tabellenführer Vorsfelde II in die Winterpause geht. Lupo verliert im Spitzenrennen an Boden und rutscht etwas zurück.
Hehlingen dominierte beim Schlusslicht und ging durch Maik Pörner (35.) verdient in Führung. Nach der Pause erhöhten Jan Biller (49.) und der doppelte Merten Kumher (55./68.) gegen zunehmend überforderte Gastgeber. Jahn Wolfsburg bleibt bei nur einem Punkt, während Hehlingen im unteren Mittelfeld wichtige Zähler sammelt.
Gifhorn startete dynamisch und setzte sich dank zweier Treffer von Wayne Rudt (15./22.) sowie eines Eigentors von Marc Berlinecke (28.) früh ab. Schwülper kämpfte sich über den Doppelpack von Lauritz Macht (39./48.) und den Ausgleich durch Moritz Gressmann (70.) eindrucksvoll zurück. Doch Lukas Grega brachte den SV mit seinen späten Toren (75./90.) wieder auf Kurs, während ein Eigentor von David Ellmerich (86.) die Entscheidung einleitete. Gifhorn festigt Rang sieben, Schwülper bleibt im Tabellenkeller unter Druck.
Die Entscheidung fiel spät, als Jannis Hardel in der 83. Minute den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Der HSV Hankensbüttel nimmt durch den Auswärtserfolg drei Punkte mit und bleibt auf Rang vier. Brome bleibt trotz des knappen Resultats im unteren Tabellenbereich.
Isenbüttel erwischte den besseren Start und ging durch Petrus Amin (12./51.) in Führung. Ehmen kämpfte sich zurück und verkürzte zunächst durch Marco Raue (59.), ehe Matti Schanda (69.) den Ausgleich erzwang. Im Schlussabschnitt blieben beide Mannschaften bemüht, ohne sich entscheidend durchzusetzen. Das Remis bestätigt die enge Konstellation auf den Plätzen fünf und sechs.