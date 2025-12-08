Gifhorn siegt im Torfestival, Hillerse gewinnt Spitzenspiel

Lupo Martini Wolfsburg II (3.) – TSV Hillerse (2.) 1:4

Hillerse setzte im direkten Duell um Platz zwei ein klares Zeichen und profitierte zunächst von einem Eigentor durch Vincenzo Catapano (12.). Moritz Sandte (26.) und Michel Lahmann (45.) erhöhten zur komfortablen Pausenführung, und trotz des Anschlusstreffers von Hassan Mustapha (52.) blieb Lupo ohne Punkte. Nick-Jonas Borgfeld (83.) sorgte für den Endstand, wodurch Hillerse seinen zweiten Platz festigt und punktgleich mit Tabellenführer Vorsfelde II in die Winterpause geht. Lupo verliert im Spitzenrennen an Boden und rutscht etwas zurück.