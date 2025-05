Gifhorn kann Meisterschaft klarmachen – Kästorf mit möglichem Endspiel

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

MTV Isenbüttel (2., 56 Pkt.) – TSV Hehlingen (9., 34 Pkt.)

Der Tabellenzweite aus Isenbüttel will seine Minimalchance auf den Aufstieg wahren und geht als klarer Favorit ins Duell mit dem formschwachen TSV Hehlingen. Die Gäste reisen mit sieben Niederlagen in Folge im Gepäck an und kämpfen um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Isenbüttel stellt die drittbeste Offensive der Liga und dürfte vor heimischem Publikum das Spiel dominieren.