Gifhorn hat seinen "Job gemacht" und schlägt Northeim knapp

Gifhorn übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr spielbestimmt und haben uns gut hinten heraus gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen“, erklärte Ringe. Allerdings habe seiner Mannschaft im letzten Drittel die letzte Konsequenz gefehlt: „Bis zum Sechzehner haben wir alles richtig gemacht. Ab dem Sechzehner war nicht mehr so richtig der richtige Wille da, das Tor zu erzielen.“

Der Tabellenzweite reagierte jedoch schnell. Nach einem Eckball von Marvin Luczkiewicz köpfte Marc Upmann den Ball zunächst an die Latte, ehe Ensar Maloku in der 26. Minute zum 1:1 abstaubte. „Hat mich riesig gefreut, dass Ensar ein Tor erzielt hat“, sagte Ringe, der seinem Spieler sogar vor dem Spiel angekündigt hatte: „Heute bist du mal dran.“ Es war sein erstes Saisontor im 16. Einsatz.

Trotz der spielerischen Überlegenheit gerieten die Gastgeber früh in Rückstand. Thierry Ngoudjou Patigo traf in der 14. Minute nach einer unglücklichen Abstimmung im Gifhorner Defensivverbund zum 1:0 für Northeim. „Wir kriegen einen Konter, bisschen Abstimmungsprobleme im Mittelfeld und im Abwehrbereich plus Torhüter“, sagte Ringe. Der Northeimer Angreifer habe anschließend „aus 20 Metern nur noch ins leere Tor schieben“ müssen.

Neuer Schwung zur Pause

Zur Pause nahm Gifhorn einige Anpassungen vor. Ringe wechselte Simone De Gaetani aus und brachte Youngster Tjark Lügte Müller. „Der hat nochmal richtig Schwung reingebracht“, lobte der Trainer. Besonders dessen Tempo und Körperlichkeit hätten dem MTV gutgetan.

In der 71. Minute fiel schließlich der Siegtreffer. Lügte Müller bereitete das 2:1 durch Julio Rodrigues vor. „War sehr schön rausgespielt“, sagte Ringe.

In der Schlussphase blieb es dennoch spannend. Northeim warf alles nach vorne und hielt die Partie offen. Gleichzeitig sprach Ringe den Gästen ein Kompliment aus: „Northeim hat auch eine sehr, sehr junge Mannschaft.“ Seine Mannschaft habe sich zwischenzeitlich etwas den Fokus nehmen lassen, ehe Gifhorn die Kontrolle wieder übernahm. Dennoch änderte sich nichts daran, dass Northeim die fünfte Niederlage in Serie kassierte, während Gifhorn nach dem 2:1-Hinspielerfolg auch das Rückspiel knapp mit 2:1 gewinnen konnte.

Am Ende sah Ringe einen verdienten Heimsieg: „Wenn ich die 90 Minuten zusammenfasse, muss ich schon sagen, dass der Sieg verdient war.“ Besonders mit dem zweiten Durchgang zeigte sich der Trainer zufrieden: „Mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden.“

Gifhorn bleibt einen Punkt hinter Vorsfelde und muss zwei Spieltage vor Saisonende daraus hoffen, dass Vorsfelde nochmal patzt. Northeim hat drei Punkte Abstand auf die Abstiegszone, jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand.