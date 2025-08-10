Gifhorn gewinnt Derby, Bleckenstedt und 05 deutlich

Endlich ging es in der Landesliga Braunschweig wieder los! Bereits am Freitag gewann Bleckenstedt deutlich gegen Lengede, Samstag waren die Freien Turner, Acosta und Gifhorn erfolgreich und am heutigen Sonntag holte sich der 1. SC Göttingen 05 die Tabellenführung mit einem deutlichen Heimsieg..

Fallersleben hatte den Aufsteiger Germania Wolfenbüttel zu Besuch und ging durch Oliver Mundry nach 25 Minuten in Front. Die Gäste versuchten alles, doch es passierte auf beiden Seiten gar nichts mehr, sodass Fallersleben mit einem Heimsieg perfekt in die Saison startet.

3:0 führten die Freien Turner durch einen Doppelpack von Meinecke und einem Treffer von Timon Hallmann, doch durch Tore von Dustin Reich und Pelle Blaukat wurde es nochmal richtig spannend. Letztendlich brachten die Braunschweiger den Sieg aber über die Zeit und bewiesen richtig Moral beim Saisonauftakt.

Das Derby startete perfekt für Kästorf. Zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt nach 44 Minuten erzielte Jannes Drangmeister das 0:1, doch direkt nach der glich Melvin Luczkiewicz aus. Lange sah es nach einem 1:1 aus, doch drei Minuten vor Abpfiff erzielte Marvin Luczkiewicz den viel umjubelten Siegtreffer und Aufsteiger Gifhorn darf sich Derbysieger nennen.

Ebenso perfekt war der Einstand in die neue Spielzeit für Göttingen 05 und explizit für Torjäger Ali Ismail. Der Stürmer erzielte die ersten drei Tore beim 5:0-Sieg und brachte die 05er auf die Siegerstraße. Der eingewechselte Lucas Möller und Joshua Drevenstedt legten weitere Treffer nach, sodass Göttingen 05 die Tabellenführung übernimmt.

Den Startschuss setzten Bleckenstedt und Lengede, wobei die Germania loslegte, wie die Feuerwehr. Mit einem Doppelschlag brachte Rico-Rene Frank sein Team auf die Siegerstraße. Niklas Kühle, Thomas Sonntag und Andrea Rizzo legten nach. Lediglich den Ehrentreffer erzielte Nabil Musa per Elfmeter, doch Belckenstedt gewann, wie im Vorjahr, klar gegen Lengede.

Im Derby traf Vadim Wiedenmeier per direktem Freistoss zum 1:0, doch ein Fernschuss nach individuellem Fehler sorgte für den Ausgleich. Letztendlich konnte der Bovender SV nicht das Tempo hochhalten und musste sich mit dem Remis zufrieden geben.

Das gleiche Ergebnis lieferten RW Volkmarode und Eintracht Northeim. Marvin Thurau konnte nach 19 Minuten das 1:0 erzielen, was nach 64 Minuten durch Thierry Ngoudjou Patigo ausgeglichen wurde. Für Volkmarode ein ordentlicher Einstand in das Abenteuer Landesliga.