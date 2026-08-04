Gifhorn fliegt raus! Kästorf und Bleckenstedt mit sieben Toren

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– Foto: Thies Meyer

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Die erste Runde des Bezirkspokals ist so gut wie beendet und alle Landesligisten, außer Fallersleben, waren im Einsatz. Bis auf dem MTV Gifhorn konnten alle Teams die zweite Runde erreichen, auch wenn es teilweise eine sehr knifflige Nummer wurde..

Den Auftakt machte Volkmarode beim Bezirksligisten Leiferde und setzte sich dort klar durch.

Kästorf feierte den höchsten Sieg der Landesligisten mit dem 7:0 beim Bezirksligisten.

Beim letztjährigen Bezirksliga-Meister siegte der Oberliga-Absteiger sehr souverän mit 3:0.

Vor rund 1,5 Jahren siegte Gifhorn im Testspiel noch 10:2. Nun musst der Landesliga-Vizemeister die Segel streichen im Elfmeterschießen.

6:0. Pflichtaufgabe erfüllt.

Spät machten die Freien Turner den Deckel drauf.

7:1 für Bleckenstedt. Eine ganz klare Sache.

3:1 gewann der Landesliga-Aufsteiger bei Fortuna Oberg.

Knappes Ding, aber Bad Harzburg setzte sich bei Fortuna Lebenstedt mit 2:1 durch.

Bereits am Freitag setzte sich Northeim beim FC Gleichen 2:0 durch.

Der Aufsteiger gewann mit 2:1 und steht in der nächsten Runde.

Der rasante Aufsteiger Duderstadt hielt super mit und musste dann vom Punkt das Aus verkraften.