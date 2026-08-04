 2026-08-03T09:43:42.777Z

Ligabericht

Gifhorn fliegt raus! Kästorf und Bleckenstedt mit sieben Toren

Göttingen 05 setzt sich im Landesliga-Duell durch

von NK · Heute, 01:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Bezirkspokal Brauns.
Fort. Oberg
SVG Oberharz
Groß Döhren
FC BG Asse

Die erste Runde des Bezirkspokals ist so gut wie beendet und alle Landesligisten, außer Fallersleben, waren im Einsatz. Bis auf dem MTV Gifhorn konnten alle Teams die zweite Runde erreichen, auch wenn es teilweise eine sehr knifflige Nummer wurde..

Do., 30.07.2026, 19:00 Uhr
VfL Leiferde
VfL LeiferdeVfL Leiferde
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
1
5
Abpfiff

Den Auftakt machte Volkmarode beim Bezirksligisten Leiferde und setzte sich dort klar durch.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
0
7
Abpfiff

Kästorf feierte den höchsten Sieg der Landesligisten mit dem 7:0 beim Bezirksligisten.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
0
3
Abpfiff

Beim letztjährigen Bezirksliga-Meister siegte der Oberliga-Absteiger sehr souverän mit 3:0.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
7
n.E.
6
Abpfiff

Vor rund 1,5 Jahren siegte Gifhorn im Testspiel noch 10:2. Nun musst der Landesliga-Vizemeister die Segel streichen im Elfmeterschießen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SVG Oberharz
SVG OberharzSVG Oberharz
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
0
6
Abpfiff

6:0. Pflichtaufgabe erfüllt.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Blau Gelb Asse
FC Blau Gelb AsseFC BG Asse
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
0
3
Abpfiff

Spät machten die Freien Turner den Deckel drauf.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Groß Döhren
FC Groß DöhrenGroß Döhren
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
1
7
Abpfiff

7:1 für Bleckenstedt. Eine ganz klare Sache.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Fortuna Oberg
TuS Fortuna ObergFort. Oberg
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf
1
3
Abpfiff

3:1 gewann der Landesliga-Aufsteiger bei Fortuna Oberg.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
1
2
Abpfiff

Knappes Ding, aber Bad Harzburg setzte sich bei Fortuna Lebenstedt mit 2:1 durch.

Fr., 31.07.2026, 18:30 Uhr
FC Gleichen
FC GleichenFC Gleichen
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
0
2
Abpfiff

Bereits am Freitag setzte sich Northeim beim FC Gleichen 2:0 durch.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
1
2
Abpfiff

Der Aufsteiger gewann mit 2:1 und steht in der nächsten Runde.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Vfl Olympia Duderstadt 08
Vfl Olympia Duderstadt 08Duderstadt
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
5
n.E.
7
Abpfiff

Der rasante Aufsteiger Duderstadt hielt super mit und musste dann vom Punkt das Aus verkraften.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
2
3
Abpfiff

Der Bovender SV und Göttingen 05 lieferten sich einen packenden Fight. Göttingen 05 konnte am Ende knapp jubeln.