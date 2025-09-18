Gifhorn feiert "hart umkämpften Sieg in Fallersleben"

Der MTV Gifhorn hat beim VfB Fallersleben einen hart umkämpften 3:2-Auswärtssieg eingefahren. Trainer Holger Ringe sprach nach dem Schlusspfiff von einem „Arbeitssieg gegen einen sehr, sehr motivierten Gegner“.

Dabei erwischten die Gäste den perfekten Start: Bereits in der 2. Minute nutzte Simone De Gaetani einen Fehler in der Fallerslebener Defensive und vollendete im Eins-gegen-eins zur frühen 1:0-Führung. „Caetani antizipiert gleich in der ersten Minute einen Fehlpass und ist dann durch alleine – das Tor hat er souverän gemacht“, schilderte Ringe.

In dieser Phase hielt vor allem MTV-Keeper Merlin Thiel sein Team im Spiel. „Merlin Thiel, unser Torhüter, war überragend: drei, vier Eins-gegen-eins-Situationen bravourös gehalten. Sensationell – er hat uns am Leben gehalten“, lobte Ringe seinen Schlussmann.

Doch in der Folge übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. „Dann haben wir so ein bisschen 20 Minuten das Spiel außer Hand gegeben. Fallersleben hat das extrem gut gemacht, waren sehr, sehr aggressiv auf dem kleinen Kunstrasenplatz, haben jeden zweiten Ball bekommen“, analysierte der Gifhorner Trainer. Verdienterweise glich Dennis Bauer (27.) aus und traf nur vier Minuten später sogar zur 2:1-Führung für den VfB.

nach der Pause wendet sich das Blatt

Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause, nach der die Gäste das Blatt wendeten. „Dann haben wir eine ganz, ganz andere Mannschaft gesehen vom MTV. Wir haben mehr Druck ausüben können, waren fleißiger, sehr robust in den Zweikämpfen und haben auch unser Spiel aufziehen können“, so der Coach.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Justin Cimino sorgte in der 55. Minute für das 2:2. In der 82. Minute gelang schließlich der Siegtreffer – Til Steding traf per Freistoß aus dem Halbfeld. „Wirklich gewollt das Tor – und wir sind 3:2 in Führung gegangen“, freute sich Ringe.

Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg. „Aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir wirklich ins Rollen gekommen sind, war der Sieg verdient. Kompliment an Fallersleben: Sie waren sehr gut eingestellt, sehr griffig und haben uns wirklich alles abverlangt. Erste Halbzeit ganz klar an Fallersleben, zweite Halbzeit klar an uns“, fasste Ringe zusammen.

Besonders hob er noch einmal die geschlossene Leistung hervor: „Wir sind sehr, sehr glücklich über den Sieg. Es war ein hart erkämpfter Sieg und eine absolute Teamleistung, wobei unser Torhüter wirklich herausgestochen hat.“

Durch den Sieg zog Gifhorn mit dem Tabellenführer SSV Vorsfelde punktgleich und steht auf Platz zwei. Fallersleben rutschte in die Abstiegszone hinein.