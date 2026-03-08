Gifhorn erwischt "rabenschwarzen" Tag und verliert "hochverdient"

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und bestimmten das Spielgeschehen von Beginn an. Gifhorn fand dagegen kaum Zugriff. Trainer Holger Ringe analysierte nach der Partie deutlich: „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Vorsfelde war uns in allen Belangen überlegen, gerade was das Zweikampfverhalten anging. Jeder hohe und jeder zweite Ball ging an den Gegner. Ein hochverdienter Sieg von Vorsfelde.“

Gifhorn hatte große Probleme, ins Spiel zu finden. „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erlebt heute. Unsere Stärke, viele Torchancen zu erspielen, war nicht möglich“, erklärte Ringe. Auch die Platzverhältnisse spielten dabei eine Rolle: „Aufgrund der Platzverhältnisse mussten wir sehr viel mit langen Bällen hantieren, was eigentlich gar nicht unser Spiel ist.“

In der ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Überlegenheit konsequent aus. Melvin Kick brachte Vorsfelde in der 28. Minute in Führung und legte nur acht Minuten später das 2:0 nach (36.). Kurz vor der Pause erhöhte Marius Martinowski auf 3:0 (40.) und sorgte damit bereits früh für die Vorentscheidung.

Verbesserung, aber keine Tore

Nach der Pause wechselte Gifhorn dreimal und kam etwas besser in die Partie. Wirklich gefährlich wurde der MTV jedoch nur selten. „Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, dass sie nach der Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Aber die Durchschlagskraft war überhaupt nicht da." so Ringe.

Vor rund 800 Zuschauern blieb es am Ende beim deutlichen 0:3. "Es war alles angerichtet und super Wetter. Aber wir sind heute überhaupt nicht ins Spiel gekommen, was natürlich enorm ärgerlich ist“, sagte der Gifhorner Trainer.

Trotz der deutlichen Niederlage blickt Ringe bereits nach vorne: „Aber auch das werden wir wegstecken. Wir werden jetzt sehen, dass wir uns auf die Freien Turner gut vorbereiten. So ein Spiel ist immer mit dabei, deswegen sind wir ja Amateure, aber wir wollen es jetzt schnell aus den Kopf bekommen. Und dann werden wir dafür sorgen, dass wir es nächste Woche besser machen.“

Der Tabellenzweite fährt dann nach Braunschweig zu den Freien Turnern, die an diesem Spieltag frei hatten. Vorsfelde empfängt Bleckenstedt und spielt damit direkt das nächste Spitzenspiel gegen das formstärkste Team der Liga.