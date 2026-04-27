Gifhorn dreht Spiel in Bovenden dank "sehr guter Mannschaftsleistung"

Gifhorns Trainer Holger Ringe sprach im Nachgang von einer „erwartet schwierigen Aufgabe“, die seine Mannschaft unter schwierigen Bedingungen meistern musste: „Katastrophale Platz-Bedingungen“ haben das Spiel geprägt.

Gifhorn fand erst nach rund 25 Minuten besser ins Spiel. „Dann ging so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft“, erklärte Ringe. Kurz vor der Pause folgte der Ausgleich durch Julio Rodrigues (45.), den Ringe als „wunderschön rausgespielt“ beschrieb. Auch Broscheit zeigte Anerkennung für den "unhaltbaren" Abschluss, ärgerte sich dennoch, da der Gegentreffer "vermeidbar" war.

Bovenden erwischte den besseren Start und ging durch Peter Egbert (13.) in Führung. Trainer Yannick Broscheit sah seine Mannschaft zunächst klar im Vorteil: „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit gut im Griff und unser Matchplan ist voll aufgegangen.“ Dennoch blieb es bei nur einem Treffer, was sich rächen sollte.

Spiel nach der Pause gedreht

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv. Bovenden ließ weitere Chancen liegen, was Broscheit kritisch einordnete: „Wir nutzen unsere Chancen nicht konsequent genug.“ Gifhorn dagegen nutzte seine Möglichkeiten effizienter. In der 71. Minute traf erneut Julio Rodrigues per Freistoß zum 2:1-Sieg. „Ein wunderbarer Abschluss aus dem ruhenden Ball“, so Ringe. Es war bereits das 16. Saisontor für Rodrigues.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch Gifhorn verteidigte den Vorsprung. „Merlin Thiel hat zwei Mal überragend gehalten und uns den Sieg festgehalten“, lobte Ringe seinen Torhüter.

Broscheit sah dennoch ein anderes Gesamtbild: „Ein Punkt wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall verdient gewesen.“ So verloren die Hausherren allerdings zum ersten Mal nach vier Spielen in Serie und verpassten den Sprung auf Platz fünf.

Am Ende stand ein knapper Auswärtssieg für Gifhorn, den Ringe als „gemeinschaftliche, sehr gute Mannschaftsleistung“ bewertete. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben richtete er den Fokus bereits nach vorne: „Jetzt geht’s Richtung Derby in Kästorf. Da wird es, sehr wichtig sein, stabil zu stehen und eine gute Mentalität zu zeigen.“ Tabellarisch geht Gifhorn nach dem viertens Sieg in Serie mit Rückenwind in das Nachholspiel. Auch weil man dann die Tabellenführung zurückerobern kann. Auch der Bovender SV spielt am Donnerstag und trifft dann auf den Tabellennachbarn SVG Göttingen.