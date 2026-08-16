Gießen verspielt 3:0-Führung - Hanau trifft tief in der Nachspielzeit HESSENLIGA: +++ Der FC Gießen führt gegen Hanau bereits mit 3:0, muss nach langer Unterzahl aber noch den bitteren Ausgleich zum 3:3 hinnehmen +++ von Redaktion · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Biering

Der FC Gießen wartet in der Hessenliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den SC 1960 Hanau kam die Mannschaft am Samstagnachmittag trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung nicht über ein 3:3 (3:1) hinaus. Nach vier Spieltagen steht der FCG damit bei drei Unentschieden und einer Niederlage.

Dabei erwischten die Gießener im Waldstadion einen starken Start. Samir Gegg brachte die Gastgeber nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung, Melvin Curtis Njontie erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Kurz darauf folgte jedoch der erste Rückschlag: Furkan Yilmaz sah in der 36. Minute Gelb-Rot, sodass der FCG mehr als eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste. Zunächst schien das die Hausherren kaum zu beeindrucken. Walid Haddou erhöhte in der 42. Minute sogar auf 3:0. Noch vor der Pause verkürzte Hanaus Halil Ibrahim Yilmaz allerdings auf 1:3 (45.).