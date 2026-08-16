Gießen verspielt 3:0-Führung - Hanau trifft tief in der Nachspielzeit

Der FC Gießen wartet in der Hessenliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den SC 1960 Hanau kam die Mannschaft am Samstagnachmittag trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung nicht über ein 3:3 (3:1) hinaus. Nach vier Spieltagen steht der FCG damit bei drei Unentschieden und einer Niederlage.
Dabei erwischten die Gießener im Waldstadion einen starken Start. Samir Gegg brachte die Gastgeber nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung, Melvin Curtis Njontie erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Kurz darauf folgte jedoch der erste Rückschlag: Furkan Yilmaz sah in der 36. Minute Gelb-Rot, sodass der FCG mehr als eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste.
Zunächst schien das die Hausherren kaum zu beeindrucken. Walid Haddou erhöhte in der 42. Minute sogar auf 3:0. Noch vor der Pause verkürzte Hanaus Halil Ibrahim Yilmaz allerdings auf 1:3 (45.).
Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Mittelhessen die Führung lange, doch in der Schlussphase wurde es noch einmal eng. Abderrahman Mourankaou brachte Hanau in der 76. Minute auf 2:3 heran. Der FCG stand bereits kurz vor dem ersehnten ersten Saisonsieg, als Mourankaou in der dritten Minute der Nachspielzeit erneut zuschlug und zum 3:3-Endstand traf.
Entsprechend groß war die Enttäuschung beim FC Gießen. Auf seiner Facebook-Seite sprach der Verein von einer „bitteren Punkteteilung“. Nach dem 3:3 gegen Hadamar unter der Woche endete damit auch das zweite Heimspiel binnen weniger Tage mit drei Treffern auf beiden Seiten ohne Sieger.